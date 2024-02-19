Что известно о гражданке США, собиравшей на Урале деньги для ВСУ. Фото

Гражданка США, собиравшая деньги для ВСУ на Урале, окончила УрФУ

20 февраля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Женщина училась сначала в УрФУ, а потом в университете в Балтиморе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гражданка США и России, задержанная в Екатеринбурге по делу о госизмене, окончила Уральский федеральный университет (УрФУ), после чего уехала учиться в Балтимор (США). Это следует из данных на ее странице в соцсети «ВКонтакте». Судя по информации с личной странички, Ксения К. родом из Екатеринбурга. Здесь она училась в школе № 22, а также на хореографическом отделении лицея № 8 имени Дягилева. Позже девушка окончила исторический факультет УрФУ по специальности социально-культурного сервиса и туризма. Впоследствии она поступила в университет Балтимора (США). О себе Ксения сообщает, что живет в Лос-Анджелесе и владеет русским и английским. Женщину с двойным гражданством задержала в Екатеринбурге ФСБ. Предположительно, два года она собирала в Свердловской области средства, которые направлялись на помощь ВСУ. Возбуждено дело о госизмене. Ксения К. помещена под арест. Девушка училась в Балтиморе, а потом осталась жить в США Фото: страница Ксении К. в соцсети «ВКонтакте» Ксения, по версии следствия, работала на ВСУ Фото: страница Ксении К. в соцсети «ВКонтакте»

Гражданка США и России, задержанная в Екатеринбурге по делу о госизмене, окончила Уральский федеральный университет (УрФУ), после чего уехала учиться в Балтимор (США). Это следует из данных на ее странице в соцсети «ВКонтакте». Судя по информации с личной странички, Ксения К. родом из Екатеринбурга. Здесь она училась в школе № 22, а также на хореографическом отделении лицея № 8 имени Дягилева. Позже девушка окончила исторический факультет УрФУ по специальности социально-культурного сервиса и туризма. Впоследствии она поступила в университет Балтимора (США). О себе Ксения сообщает, что живет в Лос-Анджелесе и владеет русским и английским. Женщину с двойным гражданством задержала в Екатеринбурге ФСБ. Предположительно, два года она собирала в Свердловской области средства, которые направлялись на помощь ВСУ. Возбуждено дело о госизмене. Ксения К. помещена под арест.