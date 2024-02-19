Гражданка США и России, задержанная в Екатеринбурге по делу о госизмене, окончила Уральский федеральный университет (УрФУ), после чего уехала учиться в Балтимор (США). Это следует из данных на ее странице в соцсети «ВКонтакте».
Судя по информации с личной странички, Ксения К. родом из Екатеринбурга. Здесь она училась в школе № 22, а также на хореографическом отделении лицея № 8 имени Дягилева. Позже девушка окончила исторический факультет УрФУ по специальности социально-культурного сервиса и туризма.
Впоследствии она поступила в университет Балтимора (США). О себе Ксения сообщает, что живет в Лос-Анджелесе и владеет русским и английским.
Женщину с двойным гражданством задержала в Екатеринбурге ФСБ. Предположительно, два года она собирала в Свердловской области средства, которые направлялись на помощь ВСУ. Возбуждено дело о госизмене. Ксения К. помещена под арест.
Девушка училась в Балтиморе, а потом осталась жить в США
Гражданка США и России, задержанная в Екатеринбурге по делу о госизмене, окончила Уральский федеральный университет (УрФУ), после чего уехала учиться в Балтимор (США). Это следует из данных на ее странице в соцсети «ВКонтакте». Судя по информации с личной странички, Ксения К. родом из Екатеринбурга. Здесь она училась в школе № 22, а также на хореографическом отделении лицея № 8 имени Дягилева. Позже девушка окончила исторический факультет УрФУ по специальности социально-культурного сервиса и туризма. Впоследствии она поступила в университет Балтимора (США). О себе Ксения сообщает, что живет в Лос-Анджелесе и владеет русским и английским. Женщину с двойным гражданством задержала в Екатеринбурге ФСБ. Предположительно, два года она собирала в Свердловской области средства, которые направлялись на помощь ВСУ. Возбуждено дело о госизмене. Ксения К. помещена под арест.