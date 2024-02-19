19 февраля 2024

Что известно о гражданке США, собиравшей на Урале деньги для ВСУ. Фото

Гражданка США, собиравшая деньги для ВСУ на Урале, окончила УрФУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Женщина училась сначала в УрФУ, а потом в университете в Балтиморе Фото:

Гражданка США и России, задержанная в Екатеринбурге по делу о госизмене, окончила Уральский федеральный университет (УрФУ), после чего уехала учиться в Балтимор (США). Это следует из данных на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Судя по информации с личной странички, Ксения К. родом из Екатеринбурга. Здесь она училась в школе № 22, а также на хореографическом отделении лицея № 8 имени Дягилева. Позже девушка окончила исторический факультет УрФУ по специальности социально-культурного сервиса и туризма.

Впоследствии она поступила в университет Балтимора (США). О себе Ксения сообщает, что живет в Лос-Анджелесе и владеет русским и английским.

Женщину с двойным гражданством задержала в Екатеринбурге ФСБ. Предположительно, два года она собирала в Свердловской области средства, которые направлялись на помощь ВСУ. Возбуждено дело о госизмене. Ксения К. помещена под арест.

Девушка училась в Балтиморе, а потом осталась жить в США
Девушка училась в Балтиморе, а потом осталась жить в США
Фото:
Ксения, по версии следствия, работала на ВСУ
Ксения, по версии следствия, работала на ВСУ
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гражданка США и России, задержанная в Екатеринбурге по делу о госизмене, окончила Уральский федеральный университет (УрФУ), после чего уехала учиться в Балтимор (США). Это следует из данных на ее странице в соцсети «ВКонтакте». Судя по информации с личной странички, Ксения К. родом из Екатеринбурга. Здесь она училась в школе № 22, а также на хореографическом отделении лицея № 8 имени Дягилева. Позже девушка окончила исторический факультет УрФУ по специальности социально-культурного сервиса и туризма. Впоследствии она поступила в университет Балтимора (США). О себе Ксения сообщает, что живет в Лос-Анджелесе и владеет русским и английским. Женщину с двойным гражданством задержала в Екатеринбурге ФСБ. Предположительно, два года она собирала в Свердловской области средства, которые направлялись на помощь ВСУ. Возбуждено дело о госизмене. Ксения К. помещена под арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...