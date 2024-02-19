Стала известна дата похорон главного челябинского дирижера Абдурахманова

Прощание с главным дирижером Челябинской филармонии Адиком Абдурахмановым, ушедшим из жизни на 63-м году жизни, состоится 21 февраля. Об этом сообщила жена губернатора Алексея Текслера Ирина.
«Друзья, 21 февраля состоится открытая церемония прощания с художественным руководителем и дирижером Челябинского симфонического оркестра Адиком Абдрурахмоновым. Церемония пройдет в концертном зале имени Прокофьева Челябинской государственной филармонии с 11:00 до 14:00», — сообщила Ирина Текслер в своем telegram-канале.
О смерти Абдурахманова стало известно 19 февраля. Причиной смерти стал инфаркт. Текслер выразил глубокие соболезнования семье Абдурахманова. Правительство региона рассматривает вопрос об увековечивании памяти музыканта.
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