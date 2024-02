Суд оштрафовал предпринимателя из Ноябрьска за нарушение прав китайской фирмы

Бизнесмен из ЯНАО нарушил права китайской анимационной компании Alpha Group

Арбитражный суд ЯНАО взыскал с предпринимателя из Ноябрьска компенсацию за нарушение авторских прав в пользу компании из Китая Alpha Group Co. Решение опубликовано в картотеке суда. «Арбитражный суд ЯНАО решил: взыскать с индивидуального предпринимателя Виталия Бадояна (Ноябрьск) в пользу Alpha Group Co (Китай, Провинция Гуандун, город Шаньтоу) 50 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав на произведения искусства», — сообщается в решении Арбитражного суда ЯНАО. По каждой из пяти позиций суд обязал предпринимателя выплатить по 10 тысяч рублей. Претензии китайской компании заключались в том, что Бадоян продал игрушку с изображениями, авторские права на которые принадлежат фирме. В качестве доказательства был представлен чек и видеозапись сделки купли-продажи. Alpha Group Co разработала серию анимационных героев-трансформеров, их изображения используются в анимационных фильмах, комиксах, а также при производстве фигурок. Арбитражные иски, где компания фигурирует в качестве истца, зарегистрированы в Челябинской, Московской области, Приморском крае. Только с начала года в картотеках судов насчитывалось 16 исков от Alpha Group Co.

