19 февраля 2024

Суд оштрафовал предпринимателя из Ноябрьска за нарушение прав китайской фирмы

Бизнесмен из ЯНАО нарушил права китайской анимационной компании Alpha Group
© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс в арбитраже по делу "Уральских пельменей". Екатеринбург, арбитражный суд
Арбитражный суд ЯНАО наказал бизнесмена за нарушение авторских прав Фото:

Арбитражный суд ЯНАО взыскал с предпринимателя из Ноябрьска компенсацию за нарушение авторских прав в пользу компании из Китая Alpha Group Co. Решение опубликовано в картотеке суда.

«Арбитражный суд ЯНАО решил: взыскать с индивидуального предпринимателя Виталия Бадояна (Ноябрьск) в пользу Alpha Group Co (Китай, Провинция Гуандун, город Шаньтоу) 50 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав на произведения искусства», — сообщается в решении Арбитражного суда ЯНАО. По каждой из пяти позиций суд обязал предпринимателя выплатить по 10 тысяч рублей.

Претензии китайской компании заключались в том, что Бадоян продал игрушку с изображениями, авторские права на которые принадлежат фирме. В качестве доказательства был представлен чек и видеозапись сделки купли-продажи.

Alpha Group Co разработала серию анимационных героев-трансформеров, их изображения используются в анимационных фильмах, комиксах, а также при производстве фигурок. Арбитражные иски, где компания фигурирует в качестве истца, зарегистрированы в Челябинской, Московской области, Приморском крае. Только с начала года в картотеках судов насчитывалось 16 исков от Alpha Group Co.

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Арбитражный суд ЯНАО взыскал с предпринимателя из Ноябрьска компенсацию за нарушение авторских прав в пользу компании из Китая Alpha Group Co. Решение опубликовано в картотеке суда. «Арбитражный суд ЯНАО решил: взыскать с индивидуального предпринимателя Виталия Бадояна (Ноябрьск) в пользу Alpha Group Co (Китай, Провинция Гуандун, город Шаньтоу) 50 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав на произведения искусства», — сообщается в решении Арбитражного суда ЯНАО. По каждой из пяти позиций суд обязал предпринимателя выплатить по 10 тысяч рублей. Претензии китайской компании заключались в том, что Бадоян продал игрушку с изображениями, авторские права на которые принадлежат фирме. В качестве доказательства был представлен чек и видеозапись сделки купли-продажи. Alpha Group Co разработала серию анимационных героев-трансформеров, их изображения используются в анимационных фильмах, комиксах, а также при производстве фигурок. Арбитражные иски, где компания фигурирует в качестве истца, зарегистрированы в Челябинской, Московской области, Приморском крае. Только с начала года в картотеках судов насчитывалось 16 исков от Alpha Group Co.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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