19 февраля 2024

Губернатор ЯНАО Артюхов отметил ежегодный прирост коренного населения Ямала

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО отметил прирост коренных ямальцев (архивное фото) Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о приросте коренных народов, живущих на Ямале, благодаря соблюдению баланса интересов между окружными властями, тундровиками и представителями газодобытчиков. Об этом Артюхов заявил на Днях Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации РФ.

«Все, что касается наших коренных жителей, для нас первостепенно и имеет ключевое значение. Это мнение разделяют все наши главные партнеры региона — компании топливно-энергетического комплекса. Мы научились находить баланс интересов. Лучшее тому свидетельство — демография», — приводит слова Артюхова пресс-служба окружного правительства.

Губернатор отметил, что благодаря выстроенной политике в отношении КМНС увеличилось количество коренных ямальцев. «У нас каждый год прирастает количество представителей коренных народов, живущих на Ямале, в том числе тех, которые ведут традиционный образ жизни», — подчеркнул глава ЯНАО.

Дни Ямала проходят в Совете Федерации РФ с 19 по 21 февраля. В них принимают участие губернатор ЯНАО Артюхов, председатель окружного заксобрания Сергей Ямкин и представители органов государственной власти ЯНАО.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о приросте коренных народов, живущих на Ямале, благодаря соблюдению баланса интересов между окружными властями, тундровиками и представителями газодобытчиков. Об этом Артюхов заявил на Днях Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации РФ. «Все, что касается наших коренных жителей, для нас первостепенно и имеет ключевое значение. Это мнение разделяют все наши главные партнеры региона — компании топливно-энергетического комплекса. Мы научились находить баланс интересов. Лучшее тому свидетельство — демография», — приводит слова Артюхова пресс-служба окружного правительства. Губернатор отметил, что благодаря выстроенной политике в отношении КМНС увеличилось количество коренных ямальцев. «У нас каждый год прирастает количество представителей коренных народов, живущих на Ямале, в том числе тех, которые ведут традиционный образ жизни», — подчеркнул глава ЯНАО. Дни Ямала проходят в Совете Федерации РФ с 19 по 21 февраля. В них принимают участие губернатор ЯНАО Артюхов, председатель окружного заксобрания Сергей Ямкин и представители органов государственной власти ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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