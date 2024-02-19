Губернатор ЯНАО Артюхов отметил ежегодный прирост коренного населения Ямала

20 февраля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО отметил прирост коренных ямальцев (архивное фото) Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о приросте коренных народов, живущих на Ямале, благодаря соблюдению баланса интересов между окружными властями, тундровиками и представителями газодобытчиков. Об этом Артюхов заявил на Днях Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации РФ. «Все, что касается наших коренных жителей, для нас первостепенно и имеет ключевое значение. Это мнение разделяют все наши главные партнеры региона — компании топливно-энергетического комплекса. Мы научились находить баланс интересов. Лучшее тому свидетельство — демография», — приводит слова Артюхова пресс-служба окружного правительства. Губернатор отметил, что благодаря выстроенной политике в отношении КМНС увеличилось количество коренных ямальцев. «У нас каждый год прирастает количество представителей коренных народов, живущих на Ямале, в том числе тех, которые ведут традиционный образ жизни», — подчеркнул глава ЯНАО. Дни Ямала проходят в Совете Федерации РФ с 19 по 21 февраля. В них принимают участие губернатор ЯНАО Артюхов, председатель окружного заксобрания Сергей Ямкин и представители органов государственной власти ЯНАО.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о приросте коренных народов, живущих на Ямале, благодаря соблюдению баланса интересов между окружными властями, тундровиками и представителями газодобытчиков. Об этом Артюхов заявил на Днях Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации РФ. «Все, что касается наших коренных жителей, для нас первостепенно и имеет ключевое значение. Это мнение разделяют все наши главные партнеры региона — компании топливно-энергетического комплекса. Мы научились находить баланс интересов. Лучшее тому свидетельство — демография», — приводит слова Артюхова пресс-служба окружного правительства. Губернатор отметил, что благодаря выстроенной политике в отношении КМНС увеличилось количество коренных ямальцев. «У нас каждый год прирастает количество представителей коренных народов, живущих на Ямале, в том числе тех, которые ведут традиционный образ жизни», — подчеркнул глава ЯНАО. Дни Ямала проходят в Совете Федерации РФ с 19 по 21 февраля. В них принимают участие губернатор ЯНАО Артюхов, председатель окружного заксобрания Сергей Ямкин и представители органов государственной власти ЯНАО.