Губернатор Шумков запретил платить бизнесменам до исправления недочетов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил местным властям не платить подрядчикам до того момента, пока те не исправят недочеты. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«В конце прошлого года в Шадринске сделал главе замечание по поводу качества ремонта улицы Автомобилистов на въезде в город. Верхний слой асфальта был выполнен явно некачественно. Глава поступил правильно, не приняв и не оплатив работы, выполненные с дефектами. По случаям подобных нарушений качества в очередной раз заказчикам дано поручение деньги по контрактам не выплачивать, работы заставлять переделывать», — сообщил губернатор.
Ранее Шумков рассказывал, что к недобросовестным подрядчикам в регионе применяются жесткие меры. Правоохранительные органы помогают правительству вернуть деньги, если подрядчик игнорирует требования контракта.
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