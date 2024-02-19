19 февраля 2024

Губернатор Шумков запретил платить бизнесменам до исправления недочетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Судейская коллегия. Курган, шумков вадим
Поручение губернатора Вадима Шумкова связано с недобросовестными подрядчиками Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил местным властям не платить подрядчикам до того момента, пока те не исправят недочеты. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В конце прошлого года в Шадринске сделал главе замечание по поводу качества ремонта улицы Автомобилистов на въезде в город. Верхний слой асфальта был выполнен явно некачественно. Глава поступил правильно, не приняв и не оплатив работы, выполненные с дефектами. По случаям подобных нарушений качества в очередной раз заказчикам дано поручение деньги по контрактам не выплачивать, работы заставлять переделывать», — сообщил губернатор.

Ранее Шумков рассказывал, что к недобросовестным подрядчикам в регионе применяются жесткие меры. Правоохранительные органы помогают правительству вернуть деньги, если подрядчик игнорирует требования контракта.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил местным властям не платить подрядчикам до того момента, пока те не исправят недочеты. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В конце прошлого года в Шадринске сделал главе замечание по поводу качества ремонта улицы Автомобилистов на въезде в город. Верхний слой асфальта был выполнен явно некачественно. Глава поступил правильно, не приняв и не оплатив работы, выполненные с дефектами. По случаям подобных нарушений качества в очередной раз заказчикам дано поручение деньги по контрактам не выплачивать, работы заставлять переделывать», — сообщил губернатор. Ранее Шумков рассказывал, что к недобросовестным подрядчикам в регионе применяются жесткие меры. Правоохранительные органы помогают правительству вернуть деньги, если подрядчик игнорирует требования контракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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