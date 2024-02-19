Общество Образование У школьников Сургута появились два новых лагеря для отдыха на каникулах 20 февраля 2024 в 14:11 Размер текста - 17 + Места в летних лагерях подготовлены для 10 тысяч школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Сургута (ХМАО) увеличили количество летних лагерей для отдыха школьников на каникулах. Об этом URA.RU сообщила директор городского департамента образования Ирина Замятина. «Популярными остаются направления Краснодарский край, всегда была и остается востребована деревня Русскинская. Появились новые направления — это Новосибирск и Лямина Сургутского района», — сообщила Замятина. Всего власти Сургута подготовили 2,5 тысячи путевок для выездного отдыха. Еще семь с половиной тысяч мест для отдыха подготовлено на базе образовательных учреждений города. Кроме этого, сто школьников, показавших выдающиеся достижения в спорте, отправятся на юг. «Обычно это Краснодарский край или Крым», — сообщил начальник управления физической культуры и спорта мэрии Михаил Ющенко. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска определились с выбором летних лагерей для школьников. Планируется приобрести более 1600 путевок в оздоровительные организации Краснодарского края, Тюменской, Свердловской, Новосибирской областей. Власти Сургута (ХМАО) увеличили количество летних лагерей для отдыха школьников на каникулах. Об этом URA.RU сообщила директор городского департамента образования Ирина Замятина. «Популярными остаются направления Краснодарский край, всегда была и остается востребована деревня Русскинская. Появились новые направления — это Новосибирск и Лямина Сургутского района», — сообщила Замятина. Всего власти Сургута подготовили 2,5 тысячи путевок для выездного отдыха. Еще семь с половиной тысяч мест для отдыха подготовлено на базе образовательных учреждений города. Кроме этого, сто школьников, показавших выдающиеся достижения в спорте, отправятся на юг. «Обычно это Краснодарский край или Крым», — сообщил начальник управления физической культуры и спорта мэрии Михаил Ющенко. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска определились с выбором летних лагерей для школьников. Планируется приобрести более 1600 путевок в оздоровительные организации Краснодарского края, Тюменской, Свердловской, Новосибирской областей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям