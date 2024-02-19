Куйвашев рассудил конфликт между мэром Екатеринбурга и министром

20 февраля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев не стал делать исключение для Алексея Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Евгений Куйвашев не стал наделять Екатеринбург особым статусом в сфере международных отношений, о чем просил мэр Алексей Орлов, вступивший в публичный конфликт с профильным министром Вячеславом Яриным. Внесенный Куйвашевым закон о «О международных и внешнеэкономических связях органов местного самоуправления муниципальных образований» региональный парламент утвердил на заседании 20 февраля, передает корреспондент URA.RU. Документ наделяет мэров полномочиями контактировать с представителями иностранных государств, заключать с ними соглашения. Но по согласованию с министерством международных и внешнеэкономических связей. В законе указаны два основания, по которым главы могут получать от министерства отказ. Новость по теме Свердловский министр вывел мэра Екатеринбурга из себя «Если вопросы, в целях решения которых планируется осуществление международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления, не относятся к вопросам местного значения. [И если] планируемое осуществление международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления повлечет нарушение международных договоров РФ, Конституции РФ, федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, повлечет ущемление законных интересов других муниципальных образований», — указано в документе. Норма о том, что все международные контакты городские власти должны согласовывать с региональными министерствами, заработала на федеральном уровне в августе 2023-го. Раньше достаточно было простого уведомления. Орлова новые правила очевидно раздражали, и в ноябре он объявил, что распускает созданный им же в 2022 году муниципальный совет представителей иностранных государств. «У меня руки связаны, нет возможности с вами напрямую работать. <…> Поэтому, уважаемые коллеги, деятельность совета мы вынуждены прекратить, потому что в таком формате работа не представляется возможной», — объявил он, указывая на волокиту со стороны министерства. И при этом подчеркивал, что есть возможность принять областной закон, где у Екатеринбурга был бы независимый статус, и не пришлось бы постоянно контактировать с МинВЭСом. Эту возможность он с Куйвашевым обсуждал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Евгений Куйвашев не стал наделять Екатеринбург особым статусом в сфере международных отношений, о чем просил мэр Алексей Орлов, вступивший в публичный конфликт с профильным министром Вячеславом Яриным. Внесенный Куйвашевым закон о «О международных и внешнеэкономических связях органов местного самоуправления муниципальных образований» региональный парламент утвердил на заседании 20 февраля, передает корреспондент URA.RU. Документ наделяет мэров полномочиями контактировать с представителями иностранных государств, заключать с ними соглашения. Но по согласованию с министерством международных и внешнеэкономических связей. В законе указаны два основания, по которым главы могут получать от министерства отказ. «Если вопросы, в целях решения которых планируется осуществление международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления, не относятся к вопросам местного значения. [И если] планируемое осуществление международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления повлечет нарушение международных договоров РФ, Конституции РФ, федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, повлечет ущемление законных интересов других муниципальных образований», — указано в документе. Норма о том, что все международные контакты городские власти должны согласовывать с региональными министерствами, заработала на федеральном уровне в августе 2023-го. Раньше достаточно было простого уведомления. Орлова новые правила очевидно раздражали, и в ноябре он объявил, что распускает созданный им же в 2022 году муниципальный совет представителей иностранных государств. «У меня руки связаны, нет возможности с вами напрямую работать. <…> Поэтому, уважаемые коллеги, деятельность совета мы вынуждены прекратить, потому что в таком формате работа не представляется возможной», — объявил он, указывая на волокиту со стороны министерства. И при этом подчеркивал, что есть возможность принять областной закон, где у Екатеринбурга был бы независимый статус, и не пришлось бы постоянно контактировать с МинВЭСом. Эту возможность он с Куйвашевым обсуждал.