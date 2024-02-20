Что известно об убийстве свердловского боксера в ночном клубе

В суде по делу об убийстве боксера в Каменске-Уральском начались прения

21 февраля 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Боксер Александр Максимов был убит в 2023 году из пистолета Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера В среду, 21 февраля, в Красногорском районном суде Каменска-Уральского (Свердловская область) стартовали прения по уголовному делу об убийстве боксера Александра Максимова. Он был застрелен в клубе Joy летом прошлого года. URA.RU вспомнило все, что известно о резонансном деле. С чего начался конфликт Максимов был убит ночью 12 августа в ночном клубе Joy в Каменске-Уральском. До этого он вместе с другом Владимиром Нечаевым отдыхал в другом заведении — арт-кафе «Седьмое небо». В этих же заведениях той ночью отдыхали Олег Бабушкин и Сергей Мальцев. Между ними и Максимовым в «Седьмом небе» завязалась словесная перепалка. До драки в кафе дело не дошло. Обе компании оттуда переместились в Joy. Там Максимов ушел в туалет, чтобы поговорить с другом, но к товарищам присоединились Бабушкин и Мальцев. Между мужчинами снова начался конфликт. Что именно стало причиной ссоры, доподлинно неизвестно. Но между собой они были знакомы давно. Как был убит Максимов Ссора перетекла в потасовку, во время которой Бабушкин достал пистолет и направил его в сторону Максимова. В этот момент там же стояли еще около десяти человек. Он не давал очевидцам подойти к спортсмену, который на тот момент уже лежал на полу. Тогда же он несколько раз выстрелил в Максимова. Нечаев пытался помочь товарищу, но в него выстрелил Мальцев. После этого Бабушкин и Мальцев покинули туалет, вышли из здания и скрылись. Однако потасовка попала на камеру видеонаблюдения. Максимов погиб на месте происшествия, его друг — Нечаев — остался жив. После случившегося Joy был закрыт. Задержание подозреваемых Ориентировки Бабушкина и Максимова быстро разлетелись по соцсетям. Полицейские смогли задержать подозреваемых и отправили их под стражу. Следствие обвинило Бабушкина в убийстве, а Мальцева — в причинении тяжкого вреда здоровью, соучастии и в убийстве. Уголовное дело было направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Рассматривать дело начали лишь в начале 2024 года. На предварительное заседание, на котором был отобран состав присяжных, пришли несколько десятков человек с портретами погибшего Максимова. Они требовали, чтобы подсудимые понесли суровое наказание. Судимости По данным URA.RU, Бабушкин и Мальцев ранее уже были судимы. У первого — две судимости за кражу (2010 год) и за незаконное проникновение в чужой дом (2013 год). Мальцев привлекался за дачу ложных показаний в суде (2010 год). За это он был наказан обязательными работами на 180 часов. По делу об убийстве боксера оба подсудимых отказываются признавать свою вину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В среду, 21 февраля, в Красногорском районном суде Каменска-Уральского (Свердловская область) стартовали прения по уголовному делу об убийстве боксера Александра Максимова. Он был застрелен в клубе Joy летом прошлого года. URA.RU вспомнило все, что известно о резонансном деле. Максимов был убит ночью 12 августа в ночном клубе Joy в Каменске-Уральском. До этого он вместе с другом Владимиром Нечаевым отдыхал в другом заведении — арт-кафе «Седьмое небо». В этих же заведениях той ночью отдыхали Олег Бабушкин и Сергей Мальцев. Между ними и Максимовым в «Седьмом небе» завязалась словесная перепалка. До драки в кафе дело не дошло. Обе компании оттуда переместились в Joy. Там Максимов ушел в туалет, чтобы поговорить с другом, но к товарищам присоединились Бабушкин и Мальцев. Между мужчинами снова начался конфликт. Что именно стало причиной ссоры, доподлинно неизвестно. Но между собой они были знакомы давно. Ссора перетекла в потасовку, во время которой Бабушкин достал пистолет и направил его в сторону Максимова. В этот момент там же стояли еще около десяти человек. Он не давал очевидцам подойти к спортсмену, который на тот момент уже лежал на полу. Тогда же он несколько раз выстрелил в Максимова. Нечаев пытался помочь товарищу, но в него выстрелил Мальцев. После этого Бабушкин и Мальцев покинули туалет, вышли из здания и скрылись. Однако потасовка попала на камеру видеонаблюдения. Максимов погиб на месте происшествия, его друг — Нечаев — остался жив. После случившегося Joy был закрыт. Ориентировки Бабушкина и Максимова быстро разлетелись по соцсетям. Полицейские смогли задержать подозреваемых и отправили их под стражу. Следствие обвинило Бабушкина в убийстве, а Мальцева — в причинении тяжкого вреда здоровью, соучастии и в убийстве. Уголовное дело было направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Рассматривать дело начали лишь в начале 2024 года. На предварительное заседание, на котором был отобран состав присяжных, пришли несколько десятков человек с портретами погибшего Максимова. Они требовали, чтобы подсудимые понесли суровое наказание. По данным URA.RU, Бабушкин и Мальцев ранее уже были судимы. У первого — две судимости за кражу (2010 год) и за незаконное проникновение в чужой дом (2013 год). Мальцев привлекался за дачу ложных показаний в суде (2010 год). За это он был наказан обязательными работами на 180 часов. По делу об убийстве боксера оба подсудимых отказываются признавать свою вину.