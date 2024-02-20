Что известно об убийстве свердловского боксера в ночном клубе

В среду, 21 февраля, в Красногорском районном суде Каменска-Уральского (Свердловская область) стартовали прения по уголовному делу об убийстве боксера Александра Максимова. Он был застрелен в клубе Joy летом прошлого года. URA.RU вспомнило все, что известно о резонансном деле.
С чего начался конфликт
Максимов был убит ночью 12 августа в ночном клубе Joy в Каменске-Уральском. До этого он вместе с другом Владимиром Нечаевым отдыхал в другом заведении — арт-кафе «Седьмое небо». В этих же заведениях той ночью отдыхали Олег Бабушкин и Сергей Мальцев. Между ними и Максимовым в «Седьмом небе» завязалась словесная перепалка.
До драки в кафе дело не дошло. Обе компании оттуда переместились в Joy. Там Максимов ушел в туалет, чтобы поговорить с другом, но к товарищам присоединились Бабушкин и Мальцев. Между мужчинами снова начался конфликт. Что именно стало причиной ссоры, доподлинно неизвестно. Но между собой они были знакомы давно.
Как был убит Максимов
Ссора перетекла в потасовку, во время которой Бабушкин достал пистолет и направил его в сторону Максимова. В этот момент там же стояли еще около десяти человек. Он не давал очевидцам подойти к спортсмену, который на тот момент уже лежал на полу. Тогда же он несколько раз выстрелил в Максимова. Нечаев пытался помочь товарищу, но в него выстрелил Мальцев.
После этого Бабушкин и Мальцев покинули туалет, вышли из здания и скрылись. Однако потасовка попала на камеру видеонаблюдения. Максимов погиб на месте происшествия, его друг — Нечаев — остался жив. После случившегося Joy был закрыт.
Задержание подозреваемых
Ориентировки Бабушкина и Максимова быстро разлетелись по соцсетям. Полицейские смогли задержать подозреваемых и отправили их под стражу. Следствие обвинило Бабушкина в убийстве, а Мальцева — в причинении тяжкого вреда здоровью, соучастии и в убийстве. Уголовное дело было направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Рассматривать дело начали лишь в начале 2024 года.
На предварительное заседание, на котором был отобран состав присяжных, пришли несколько десятков человек с портретами погибшего Максимова. Они требовали, чтобы подсудимые понесли суровое наказание.
Судимости
По данным URA.RU, Бабушкин и Мальцев ранее уже были судимы. У первого — две судимости за кражу (2010 год) и за незаконное проникновение в чужой дом (2013 год). Мальцев привлекался за дачу ложных показаний в суде (2010 год). За это он был наказан обязательными работами на 180 часов. По делу об убийстве боксера оба подсудимых отказываются признавать свою вину.
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