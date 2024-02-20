Депздрав ответил на жалобу курганских медсестер, которые просили повысить зарплату

Депздрав заявил, что медсестры Шадринской ЦРБ получают зарплату больше, чем МРОТ

В депздраве заявили, что медсестры в Шадринской ЦРБ получают 39 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте здравоохранения Курганской области ответили на жалобу медсестер Шадринской ЦРБ, которые требовали провести перерасчет заработных плат и повысить им выплаты. Со слов чиновников, оплата труда медперсонала в январе 2024 года уже была увеличена на 20% и составила больше МРОТ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в депздраве.

«Рост заработной платы среднего медицинского персонала Шадринской ЦРБ в январе 2024 года составил 20% по сравнению с 2023 годом. Размер средней заработной платы за январь составил 39 034 рублей. Это связано с улучшением показателей работы медицинской организации (выполнение плановых объемов программы госгарантий), как следствие — рост заработной платы», — пояснили URA.RU в департаменте здравоохранения.

Журналисту рассказали, что заработная плата каждого медработника зависит от квалификации, сложности работы, а также количества и качества затраченного труда. По словам чиновников, зарплата в Шадринской больнице устанавливается трудовым договором в соответствии с системой оплаты труда от работодателя. Зарплата, тарифные ставки, оклады, доплаты и надбавки устанавливаются коллективными договорами и соглашениями согласно трудовому законодательству. В департаменте также сообщили, что проводят ежемесячный мониторинг зарплат медицинских работников.

Ранее URA.RU писало, что медсестры из Шадринской районной больницы Курганской области требовали перерасчет заработной платы. Медики просили поднять оплату труда до 46 220 рублей. Обращение к курганским властям и руководству больницы подписали более 60 медсестер.