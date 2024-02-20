Первый пациент с имплантом Илона Маска смог управлять компьютером силой мысли

20 февраля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Маск заявил, что человек с чипом может управлять компьютерной мышью с помощью мысли Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Первый пациент с имплантом от компании Neuralink смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. Об этом рассказал основатель компании Илон Маск. «Первый пациент с имплантом Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью силой мысли», — передает слова Маска агентство Reuters. Он отметил, что Neuralink планирует добиться того, чтобы пациент смог совершить большее количество нажатий кнопок мыши. Успешное имплантирование чипа произошло после получения одобрения на набор людей для испытаний. Исследование включает оперативное помещение интерфейса в область мозга, ответственную за движение, с целью дать людям возможность управлять компьютером силой мысли, заключили в материале агентства. Илон Маск 30 января поделился успешным вживлением импланта Neuralink в головной мозг человека. Этот имплант может помочь восстановить двигательные функции у парализованных людей, страдающих от травм головного и спинного мозга. Подробности о влиянии чипов на жизнь людей доступны в материале URA.RU. Также миллиардер сообщил, что одна из его компаний превратила мозг обезьяны в игровое устройство, передает «Ридус».

Первый пациент с имплантом от компании Neuralink смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. Об этом рассказал основатель компании Илон Маск. «Первый пациент с имплантом Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью силой мысли», — передает слова Маска агентство Reuters. Он отметил, что Neuralink планирует добиться того, чтобы пациент смог совершить большее количество нажатий кнопок мыши. Успешное имплантирование чипа произошло после получения одобрения на набор людей для испытаний. Исследование включает оперативное помещение интерфейса в область мозга, ответственную за движение, с целью дать людям возможность управлять компьютером силой мысли, заключили в материале агентства. Илон Маск 30 января поделился успешным вживлением импланта Neuralink в головной мозг человека. Этот имплант может помочь восстановить двигательные функции у парализованных людей, страдающих от травм головного и спинного мозга. Подробности о влиянии чипов на жизнь людей доступны в материале URA.RU. Также миллиардер сообщил, что одна из его компаний превратила мозг обезьяны в игровое устройство, передает «Ридус».