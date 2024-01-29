Впервые в истории человеку вживили в мозг имплант Илона Маска: как чипы изменят жизнь

Имплант Илона Маска успешно прошел испытания

30 января 2024 в 06:47 Размер текста - 17 +

Имплант Маска передает сигналы мозга по Bluetooth Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский бизнесмен Илон Маск поделился успехом. Первый в истории человек успешно прошел процедуру по вживлению импланта Neuralink в головной мозг. Он сможет помочь устранить последствия травм головного и спинного мозга, чтобы парализованные люди могли снова двигаться. В дальнейшем компания планирует создавать протезы, которые и будут контролироваться посредством имплантов. Как чипы повлияют на жизнь людей — в материале URA.RU. Что из себя представляет чип Neuralink и какие еще существуют чипы Neuralink — это проект Илона Маска, который стартовал в 2016 году. Прибор способен передавать сигналы мозга по Bluetooth. Его главная задача — расширить возможности людей, в первую очередь тех, кто страдает неврологическими заболеваниями. Аппарат позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Также чип позволит передавать музыку прямо в мозг. Микрочипы NFC Стандартным местом для вживления является рука. Его применяют для осуществления платежа, разблокировки телефонов и других гаджетов. Компания Маска испытала свою технологию на крысах, свиньях и обезьяне. Макака Пейджер смогла сыграть в пинг-понг с помощью чипа, вживленного прямо в ее мозг. Таким образом Neuralink показала технологию нейроинтерфейса, связывающую мозг и компьютер. Какие опасности несет чипирование мозга Некоторые эксперты скептически относятся к возможностям Neuralink. Есть риск, что хакеры могут получить доступ к имплантированным чипам и вызвать неисправность или перехватить управление. Так перехват информации, позволит злоумышленникам дистанционно читать мысли, а уязвимости в программном обеспечении для стимуляции нейронов могут оказать разрушительное воздействие на мозг. Некоторые беспокоятся о том, что искусственный интеллект (ИИ) сможет подавить и взять под контроль сознание хозяина. Ученые полагают, что чип должен быть очень сильно защищен от внешних электромагнитных воздействий, в частности, рамок безопасности. Неизвестно, как чип отреагирует при вспышках молнии, когда идет мощный электромагнитный сигнал. Перспективы вживления имплантов в мозг Компания Neuralink планирует изобрести импланты, которые позволят создать «третичный уровень» мозга. Он будет отвечать за умозаключения и познавательные функции. Как раз этот отдел свяжется с ИИ. Но к подобным исследованиям Neuralink перейдет только после решения вопросов с тяжелыми заболеваниями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американский бизнесмен Илон Маск поделился успехом. Первый в истории человек успешно прошел процедуру по вживлению импланта Neuralink в головной мозг. Он сможет помочь устранить последствия травм головного и спинного мозга, чтобы парализованные люди могли снова двигаться. В дальнейшем компания планирует создавать протезы, которые и будут контролироваться посредством имплантов. Как чипы повлияют на жизнь людей — в материале URA.RU. Neuralink — это проект Илона Маска, который стартовал в 2016 году. Прибор способен передавать сигналы мозга по Bluetooth. Его главная задача — расширить возможности людей, в первую очередь тех, кто страдает неврологическими заболеваниями. Аппарат позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Также чип позволит передавать музыку прямо в мозг. Стандартным местом для вживления является рука. Его применяют для осуществления платежа, разблокировки телефонов и других гаджетов. Компания Маска испытала свою технологию на крысах, свиньях и обезьяне. Макака Пейджер смогла сыграть в пинг-понг с помощью чипа, вживленного прямо в ее мозг. Таким образом Neuralink показала технологию нейроинтерфейса, связывающую мозг и компьютер. Некоторые эксперты скептически относятся к возможностям Neuralink. Есть риск, что хакеры могут получить доступ к имплантированным чипам и вызвать неисправность или перехватить управление. Так перехват информации, позволит злоумышленникам дистанционно читать мысли, а уязвимости в программном обеспечении для стимуляции нейронов могут оказать разрушительное воздействие на мозг. Некоторые беспокоятся о том, что искусственный интеллект (ИИ) сможет подавить и взять под контроль сознание хозяина. Ученые полагают, что чип должен быть очень сильно защищен от внешних электромагнитных воздействий, в частности, рамок безопасности. Неизвестно, как чип отреагирует при вспышках молнии, когда идет мощный электромагнитный сигнал. Компания Neuralink планирует изобрести импланты, которые позволят создать «третичный уровень» мозга. Он будет отвечать за умозаключения и познавательные функции. Как раз этот отдел свяжется с ИИ. Но к подобным исследованиям Neuralink перейдет только после решения вопросов с тяжелыми заболеваниями.