В Тюменскую область поставят новые белорусские трактора

В 2023 году тюменская область приобрела белорусской техники на полмиллиарда рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В ходе рабочей поездки тюменских политиков в Беларусь было принято решение о поставке 120 новых тракторов белорусского производства в Тюменскую область. Об этом сообщает telergam-канал инфоцентра правительства Тюменской области.

«Порядка 120 единиц белорусской сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей планируется направить тюменским производителям в 2024 году. Кроме того, рассматривается возможность создания тюменских площадок, на которых будет представлена техника от заводов — изготовителей Республики Беларусь», — об этом сообщает telegram-канал инфоцентра правительства Тюменской области.

Вопросы взаимодействия обсудили во время экскурсии на предприятия «Минский Тракторный Завод», «Амкодор» и «МАЗ». Делегацию от Тюменской области возглавил замгубернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

В 2023 году Тюмень закупила 168 единиц белорусской сельскохозяйственной техники на сумму более 539 млн рублей, при этом большую часть составила продукция «МТЗ». В ГАУ Северного Зауралья белорусские партнеры уже преподают отдельный курс по управлению и эксплуатации техники «МТЗ».

Ранее URA.ru сообщало, что тюменские политики вылетели с деловым визитом в Республику Беларусь. Среди них мэр Тюмени Руслан Кухарук, заместитель губернатора Владимир Чейметов, президент региональной Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева, мэр Тобольска Максим Афанасьев и председатель тюменской гордумы Светлана Иванова.