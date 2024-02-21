21 февраля 2024

Дорожная фирма Кургана, акции которой продают власти, стала прибыльной

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной реки Тобол. Курган , каток, снег, зима, пар, укладка асфальта в снег
Фирма курганских властей показала прибыль более миллиона рублей Фото:

Дорожная компания курганского правительства, отвечающая за качество дорожных работ, показала прибыль более одного миллиона рублей после убыточного года. Информация об этом размещена в финансовой отчетности предприятия. Власти планируют выставить на продажу полный пакет акций фирмы в первом квартале 2024 году.

«АО „Центр технического контроля и качества дорожных работ“. Чистая прибыль за 2022 год: 1 093 000 рублей. В аналогичном периоде 2021 года чистый убыток составлял 1 833 000 рублей», — указано в бухгалтерской отчетности на сервисе СБИС. Выручка фирмы за год выросла с 11,7 до 16,3 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти продают компанию, отвечающую за качество дорожных работ. В 2022 году 100% акций фирмы оценивали на сумму более 25 млн рублей. Всего был выставлен пакет ценных бумаг в количестве свыше 15 тысяч штук. Также сообщалось, что власти ищут покупателя акций фармпредприятия. Планируется продажа около 50% акций АО «Курганфармация». Четыре года назад их стоимость составляла более 422 млн рублей.

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Дорожная компания курганского правительства, отвечающая за качество дорожных работ, показала прибыль более одного миллиона рублей после убыточного года. Информация об этом размещена в финансовой отчетности предприятия. Власти планируют выставить на продажу полный пакет акций фирмы в первом квартале 2024 году. «АО „Центр технического контроля и качества дорожных работ“. Чистая прибыль за 2022 год: 1 093 000 рублей. В аналогичном периоде 2021 года чистый убыток составлял 1 833 000 рублей», — указано в бухгалтерской отчетности на сервисе СБИС. Выручка фирмы за год выросла с 11,7 до 16,3 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что курганские власти продают компанию, отвечающую за качество дорожных работ. В 2022 году 100% акций фирмы оценивали на сумму более 25 млн рублей. Всего был выставлен пакет ценных бумаг в количестве свыше 15 тысяч штук. Также сообщалось, что власти ищут покупателя акций фармпредприятия. Планируется продажа около 50% акций АО «Курганфармация». Четыре года назад их стоимость составляла более 422 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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