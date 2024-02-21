Дорожная фирма Кургана, акции которой продают власти, стала прибыльной

Дорожная компания курганского правительства, отвечающая за качество дорожных работ, показала прибыль более одного миллиона рублей после убыточного года. Информация об этом размещена в финансовой отчетности предприятия. Власти планируют выставить на продажу полный пакет акций фирмы в первом квартале 2024 году.
«АО „Центр технического контроля и качества дорожных работ“. Чистая прибыль за 2022 год: 1 093 000 рублей. В аналогичном периоде 2021 года чистый убыток составлял 1 833 000 рублей», — указано в бухгалтерской отчетности на сервисе СБИС. Выручка фирмы за год выросла с 11,7 до 16,3 млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что курганские власти продают компанию, отвечающую за качество дорожных работ. В 2022 году 100% акций фирмы оценивали на сумму более 25 млн рублей. Всего был выставлен пакет ценных бумаг в количестве свыше 15 тысяч штук. Также сообщалось, что власти ищут покупателя акций фармпредприятия. Планируется продажа около 50% акций АО «Курганфармация». Четыре года назад их стоимость составляла более 422 млн рублей.
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