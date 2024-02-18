Курганские власти продают акции своего фармпредприятия

19 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Власти продают 49% акций «Курганфармации» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ищут покупателя 49% акций АО «Курганфармация» (сеть аптек, принадлежащая правительству Курганской области). На портале по продаже государственного имущества региона указано, что идет оценка ценных бумаг. Четыре года назад пакет акций выставляли на аукцион более чем за 400 миллионов рублей. «Пакет акций АО „Курганфармация“, составляющий 49% уставного капитала общества. Идет оценка», — указано в информации на портале. Согласно аукционной документации, акционерному обществу принадлежат здания общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Также в имущество входят сооружения (склады и гаражи), площадь которых составляет около 2,9 тысячи квадратов, и помещения (в том числе квартиры) площадью 11,7 квадрата. Ранее URA.RU рассказывало, чем занимается «Курганфармация». Отмечалось, что в состав предприятия в настоящее время входят 39 филиалов, в том числе две аптеки, занимающиеся изготовлением лекарственных средств, более 80 аптечных пунктов, оптовый фармацевтический склад, филиал «Оптика», санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща».

Власти ищут покупателя 49% акций АО «Курганфармация» (сеть аптек, принадлежащая правительству Курганской области). На портале по продаже государственного имущества региона указано, что идет оценка ценных бумаг. Четыре года назад пакет акций выставляли на аукцион более чем за 400 миллионов рублей. «Пакет акций АО „Курганфармация“, составляющий 49% уставного капитала общества. Идет оценка», — указано в информации на портале. Согласно аукционной документации, акционерному обществу принадлежат здания общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Также в имущество входят сооружения (склады и гаражи), площадь которых составляет около 2,9 тысячи квадратов, и помещения (в том числе квартиры) площадью 11,7 квадрата. Ранее URA.RU рассказывало, чем занимается «Курганфармация». Отмечалось, что в состав предприятия в настоящее время входят 39 филиалов, в том числе две аптеки, занимающиеся изготовлением лекарственных средств, более 80 аптечных пунктов, оптовый фармацевтический склад, филиал «Оптика», санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща».