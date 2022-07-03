В Кургане продают компанию, отвечающую за качество дорожных работ

Пакет акций продают более чем за 25 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области продают полный пакет акций Центра технического контроля и качества дорожных работ. Стоимость 100% уставного капитала составляет более 25 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на информационном портале «Торги» по продаже госимущества региона.

«Продается пакет обыкновенных именных бездокументарных акций АО „Центр технического контроля и качества дорожных работ“ в количестве 15 666 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, что составляет 100% уставного капитала общества. Начальная цена: 25 403 000 рублей», — говорится в сообщении. Дата аукциона запланирована на четвертый квартал 2022 года.

По данным сервиса СБИС, стоимость АО «Центр технического контроля и качества дорожных работ» оценивается в 22,8 миллиона рублей. Предприятие числится как убыточное. «За последний год доходы предприятия существенно сократились, и оно стало убыточным. Чистая прибыль за 2021 год составила: -1,8 млн рублей. В 2022 году прогнозируется до -4,3 млн рублей», — указано на сайте.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что курганская строительная компания-банкрот распродает спецтехнику. Предприятие выставило на торги экскаваторы, тракторы, автогрейдер, кран и самосвал. Также птицефабрика-банкрот выставила на продажу 20 нежилых зданий и земельный участок. Общая стоимость имущества около 114 миллионов рублей.

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