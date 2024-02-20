Челябинская область стала лидером по нераспроданному жилью в новостройках. Инфографика

20 февраля 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

В регионе выставлено на продажу рекордное количество квартир в новостройках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область в феврале 2024 года лидировала по количеству нераспроданных объектов в новостройках. Эт о связано с большим запуском проектов в 2023 году и в высоким уровнем ввода жилья в регионе, сообщили URA.RU 20 февраля в пресс-службе ДОМ.РФ. «Челябинск в феврале 2024 года лидировал среди других городов РФ по количеству нераспроданного жилья в новостройках. Такой уровень распроданности во многом связан с рекордными запусками новых проектов в 2023 году, продажи по которым недавно открылись, а также с высоким уровнем ввода жилья», — сообщили в пресс-службе. В 2023 году в регионе было построено рекордное количество квартир, ввод жилья превысил два миллиона квадратных метров, что на 12% больше по сравнению с 2022 годом. При этом наибольшее количество квартир было возведено в январе и декабре 2023 года. Челябинская область в 2024 году оказалась на последнем месте по распроданности квартир, что связано с рекордным объемом введенного жилья в регионе Инфографика: ДОМ. РФ

Челябинская область в феврале 2024 года лидировала по количеству нераспроданных объектов в новостройках. Эт о связано с большим запуском проектов в 2023 году и в высоким уровнем ввода жилья в регионе, сообщили URA.RU 20 февраля в пресс-службе ДОМ.РФ. «Челябинск в феврале 2024 года лидировал среди других городов РФ по количеству нераспроданного жилья в новостройках. Такой уровень распроданности во многом связан с рекордными запусками новых проектов в 2023 году, продажи по которым недавно открылись, а также с высоким уровнем ввода жилья», — сообщили в пресс-службе. В 2023 году в регионе было построено рекордное количество квартир, ввод жилья превысил два миллиона квадратных метров, что на 12% больше по сравнению с 2022 годом. При этом наибольшее количество квартир было возведено в январе и декабре 2023 года.