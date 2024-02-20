Всех участников конкурса на пост мэра Кургана допустили до второго этапа

В конкурсе участвуют десять кандидатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Кургана приняла документы от всех десяти претендентов, желающих занять эту должность. Данная информация размещена на сайте гордумы.

«До начала первого этапа была проведена проверка достоверности представленных для участия в конкурсе сведений и документов. И на основании результатов этой проверки комиссия утвердила список граждан, допущенных к участию в конкурсе в качестве кандидатов. В список вошли десять кандидатов», — указано в сообщении.

По данным источника URA.RU, связанного с властями, это означает, что кандидатов допустили до обоих этапов конкурса. 20 февраля комиссия оценивала кандидатов на основе предоставленных ими документов об образовании и сведений об осуществлении трудовой (служебной) деятельности. 21 февраля на втором этапе состоится собеседование, где кандидаты представят свою программу.

Ранее стало известно, что всего на конкурс по отбору кандидатов на пост главы заявились десять человек. Прошедшие конкурс кандидаты будут участвовать в выборах главы, которые пройдут на заседании гордумы.