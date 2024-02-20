Пелоси дерзко охарактеризовала Путина

Пелоси назвала Путина одним из самых злых людей в мире
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Президент США. stock, пелоси нэнси
Ненси Пэлоси заявила, что Трамп не должен стать президентом Фото:

Бывший спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси назвала президента России Владимира Путина одним из самых злых людей в мире. По ее словам, у российского лидера якобы есть секретная информация о бывшем президенте США Дональде Трампе, которая влияет на взаимоотношения политиков.

«Ну, не самый злой. За эту честь с ним жесткая конкуренция, но, тем не менее, он входит в тройку или четверку самых злых людей в мире», — сказала Пелоси в эфире телеканала MSNBC, трансляция велась на YouTube. Она задалась вопросом, что у Путина есть на Трампа, из-за чего экс-президенту приходится угождать лидеру РФ.

«Так что же у Путина есть на него? Он (Трамп — прим. URA.RU) отказывается критиковать его, кажется, что он от него прям фанатеет», — добавила американский депутат. По ее словам, Штатам нельзя допустить, чтобы Трамп оказался у власти.

В 2021 году Пелоси назвала экс-президента США Дональда Трампа «служанкой» главы РФ Владимира Путина. Она также отмечала, что у России есть какой-то компромат на бывшего американского лидера. Пелоси выразила уверенность, что против Трампа следует возбудить уголовное дело за беспорядки в Капитолии.

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Бывший спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси назвала президента России Владимира Путина одним из самых злых людей в мире. По ее словам, у российского лидера якобы есть секретная информация о бывшем президенте США Дональде Трампе, которая влияет на взаимоотношения политиков. «Ну, не самый злой. За эту честь с ним жесткая конкуренция, но, тем не менее, он входит в тройку или четверку самых злых людей в мире», — сказала Пелоси в эфире телеканала MSNBC, трансляция велась на YouTube. Она задалась вопросом, что у Путина есть на Трампа, из-за чего экс-президенту приходится угождать лидеру РФ. «Так что же у Путина есть на него? Он (Трамп — прим. URA.RU) отказывается критиковать его, кажется, что он от него прям фанатеет», — добавила американский депутат. По ее словам, Штатам нельзя допустить, чтобы Трамп оказался у власти. В 2021 году Пелоси назвала экс-президента США Дональда Трампа «служанкой» главы РФ Владимира Путина. Она также отмечала, что у России есть какой-то компромат на бывшего американского лидера. Пелоси выразила уверенность, что против Трампа следует возбудить уголовное дело за беспорядки в Капитолии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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