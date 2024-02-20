Пелоси дерзко охарактеризовала Путина

Пелоси назвала Путина одним из самых злых людей в мире

20 февраля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Ненси Пэлоси заявила, что Трамп не должен стать президентом Фото: Official White House / Adam Schultz Бывший спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси назвала президента России Владимира Путина одним из самых злых людей в мире. По ее словам, у российского лидера якобы есть секретная информация о бывшем президенте США Дональде Трампе, которая влияет на взаимоотношения политиков. «Ну, не самый злой. За эту честь с ним жесткая конкуренция, но, тем не менее, он входит в тройку или четверку самых злых людей в мире», — сказала Пелоси в эфире телеканала MSNBC, трансляция велась на YouTube. Она задалась вопросом, что у Путина есть на Трампа, из-за чего экс-президенту приходится угождать лидеру РФ. «Так что же у Путина есть на него? Он (Трамп — прим. URA.RU) отказывается критиковать его, кажется, что он от него прям фанатеет», — добавила американский депутат. По ее словам, Штатам нельзя допустить, чтобы Трамп оказался у власти. В 2021 году Пелоси назвала экс-президента США Дональда Трампа «служанкой» главы РФ Владимира Путина. Она также отмечала, что у России есть какой-то компромат на бывшего американского лидера. Пелоси выразила уверенность, что против Трампа следует возбудить уголовное дело за беспорядки в Капитолии.

Бывший спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси назвала президента России Владимира Путина одним из самых злых людей в мире. По ее словам, у российского лидера якобы есть секретная информация о бывшем президенте США Дональде Трампе, которая влияет на взаимоотношения политиков. «Ну, не самый злой. За эту честь с ним жесткая конкуренция, но, тем не менее, он входит в тройку или четверку самых злых людей в мире», — сказала Пелоси в эфире телеканала MSNBC, трансляция велась на YouTube. Она задалась вопросом, что у Путина есть на Трампа, из-за чего экс-президенту приходится угождать лидеру РФ. «Так что же у Путина есть на него? Он (Трамп — прим. URA.RU) отказывается критиковать его, кажется, что он от него прям фанатеет», — добавила американский депутат. По ее словам, Штатам нельзя допустить, чтобы Трамп оказался у власти. В 2021 году Пелоси назвала экс-президента США Дональда Трампа «служанкой» главы РФ Владимира Путина. Она также отмечала, что у России есть какой-то компромат на бывшего американского лидера. Пелоси выразила уверенность, что против Трампа следует возбудить уголовное дело за беспорядки в Капитолии.