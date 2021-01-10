10 января 2021

В США назвали Трампа «служанкой Путина»

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, трамп дональд
Нэнси Пелоси считает, что у России есть компромат на Дональда Трампа Фото: Официальный сайт Президента РФ

Спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси назвала президента США Дональда Трампа «служанкой» главы РФ Владимира Путина. По ее мнению, у России есть какой-то компромат на американского лидера.

«Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа — личное, политическое, финансовое. Иного объяснения, почему этот президент Соединенных Штатов до такой степени служанка Путина, нет», — сказала Пелоси во время интервью телеканалу CBS. Кроме того, спикер назвала Трампа опасным и неуравновешенны. Она выразила уверенность, что против него следует возбудить уголовное дело за беспорядки в Капитолии.

Сторонники Трампа 6 января захватили здание Конгресса США в момент, когда там проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе беспорядков пострадали несколько человек, шестеро погибли. Случившееся не помешало Конгрессу признать демократа Джозефа Байдена новым президентом США, передает «Национальная служба новостей». Трамп не намерен присутствовать на инаугурации Байдена, уточняет RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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