Упрдор «Прикамье» опровергло перекрытие Красавинского моста в Перми

Дорожники не планируют перекрывать для движения транспорта Красавинский мост через Каму в Перми, как об этом сообщили некоторые СМИ. 21 февраля здесь продолжатся ремонтные работы, но движение машин оно не затронет, сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Прикамье». Об ограничении движения можно будет говорить, только если проводимые сейчас работы не принесут результата, пояснили в ведомстве.
«Наша главная задача сейчас — обеспечить безопасность участников дорожного движения и сохранность элементов моста, чтобы не допустить ограничения движения или полного закрытия искусственного сооружения», — отметила пресс-секретарь Упрдор «Прикамье» Екатерина Полевщикова.
Ранее URA.RU рассказывало, что 17 февраля рабочие частично перекрывали движение по Красавинскому мосту для ремонта. Объект нуждается в капитальном ремонте, для чего сейчас ведутся проектно-изыскательские работы, отметили в Упрдор «Прикамье».
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