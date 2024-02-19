19 февраля 2024

Упрдор «Прикамье» опровергло перекрытие Красавинского моста в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, мост, красавинский мост
Мост требует капремонта, но перекрывать полностью его не планируют Фото:

Дорожники не планируют перекрывать для движения транспорта Красавинский мост через Каму в Перми, как об этом сообщили некоторые СМИ. 21 февраля здесь продолжатся ремонтные работы, но движение машин оно не затронет, сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Прикамье». Об ограничении движения можно будет говорить, только если проводимые сейчас работы не принесут результата, пояснили в ведомстве.

«Наша главная задача сейчас — обеспечить безопасность участников дорожного движения и сохранность элементов моста, чтобы не допустить ограничения движения или полного закрытия искусственного сооружения», — отметила пресс-секретарь Упрдор «Прикамье» Екатерина Полевщикова.

Ранее URA.RU рассказывало, что 17 февраля рабочие частично перекрывали движение по Красавинскому мосту для ремонта. Объект нуждается в капитальном ремонте, для чего сейчас ведутся проектно-изыскательские работы, отметили в Упрдор «Прикамье».

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Дорожники не планируют перекрывать для движения транспорта Красавинский мост через Каму в Перми, как об этом сообщили некоторые СМИ. 21 февраля здесь продолжатся ремонтные работы, но движение машин оно не затронет, сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Прикамье». Об ограничении движения можно будет говорить, только если проводимые сейчас работы не принесут результата, пояснили в ведомстве. «Наша главная задача сейчас — обеспечить безопасность участников дорожного движения и сохранность элементов моста, чтобы не допустить ограничения движения или полного закрытия искусственного сооружения», — отметила пресс-секретарь Упрдор «Прикамье» Екатерина Полевщикова. Ранее URA.RU рассказывало, что 17 февраля рабочие частично перекрывали движение по Красавинскому мосту для ремонта. Объект нуждается в капитальном ремонте, для чего сейчас ведутся проектно-изыскательские работы, отметили в Упрдор «Прикамье».
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