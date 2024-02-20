Идеологи свердловской власти предложили изменить Конституцию РФ

Анатолий Гайда и Вадим Дубичев являются в регионе основными двигателями обсуждения важнейшего государственного вопроса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из российской Конституции необходимо вычеркнуть пункт 2 статьи 13, который запрещает идеологию на государственном уровне, заявили советник свердловского губернатора Анатолий Гайда и замруководителя аппарата главы региона Вадим Дубичев, отвечающие на формирование политических смыслов. Их новая статья «Критика государственной идеологии» оказалась в распоряжении URA.RU.

«Нормы Конституции Российской Федерации пронизаны идеологическим содержанием. Конституционная идеология является обязательной для всех. Авторы предвидят, что наиболее обоснованной является позиция изъятия п. 2 ст. 13 из текста Конституции Российской Федерации при сохранении остальных пунктов ст. 13», — предложили Дубичев и Гайда.

В то же время они заявили, что не являются сторонниками прямого формулирования госидеологии в Конституции. «Но [авторы] считают обоснованным приведение нормативно-правовой базы Российской Федерации в соответствие с консервативными, традиционалистскими идеологическими принципами русского мира, духовными основами русской цивилизации», — говорится в статье.

Чиновники-старожилы свердловского кабмина предлагают «выявить систему ценностей, целей и путей их достижения, воспринимаемых абсолютным большинством представителей русского мира» в ходе широкой общественной и экспертной дискуссии. И впоследствии эту «идеологию русского мира» (которая должна быть подвижной, то есть соответствовать вызовам конкретного исторического периода) отразить в федеральных законах о семье, об образовании, науке, культуре, а также укоренить в основе «идеологической конструкции Конституции».

Партии, убеждены Дубичев и Гайда, не должны будут отклоняться от «общих идеологических принципов». «Опыт исторического развития подсказывает нам, что государственная идеология создается на десятилетия — до нового общественного консенсуса», — заключили авторы.

Их выводам предшествует детальный — на уровне академического — разбор точек зрения за и против государственной идеологии в России и наличия в Конституции того самого второго пункта 13-й статьи. «Мы участвуем в трагическом сломе послевоенного миропорядка, идет глубокая и многоуровневая трансформация мира, перед Россией стоят серьезные угрозы и вызовы. Государственная идеология, рисующая образ будущего России — это ответ на вопрос о сохранении и развитии, занятии достойного места в новом посттрансформированном глобальном мире, обеспечивающего развитие русской цивилизации и русского мира», — объяснили авторы свой интерес к теме.

Дубичев и Гайда входят в состав «Екатеринбургского клуба» — экспертной площадки, обсуждающей вопросы самого широкого спектра. Дискуссия о формировании новой идеологии там идет с лета 2023-го.