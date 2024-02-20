Таксисты отказываются забирать пассажиров из «Цыганского района» Тюмени

Таксисты не хотят обслуживать пассажиров с окраин Тюмени

Водители такси боятся ездить в микрорайон Нефтяников из-за агрессивных пассажиров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени водители такси отказываются обслуживать пассажиров из микрорайона Нефтяников, который в народе прозвали «Нахаловкой» и «Цыганским районом». Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. По его словам, таксисты жалуются на то, что в указанной части города им часто попадаются крайне агрессивные клиенты.

«От поездок в „Нахаловку“ в Тюмени отказывается, пожалуй, каждый третий таксист. Это связано с тем, что в „Цыганском районе“ водители постоянно попадают в конфликтные ситуации. При этом, против них может выступить 10 — 20 человек. Бывали случаи, когда машины такси там закидывали камнями, а на водителей нападали с палками», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что пассажиры, которые заказывают такси в указанный район, часто отказываются платить за проезд. «Водитель привозит клиента, а он ему говорит, что не хочет платить и просто выходит из машины. Если таксист идет за ним, то клиент зовет «группу поддержки». В итоге может собраться целая толпа. Причем, агрессивно настроенная. Так что многим проще просто не брать заявки, связанные с «Нахаловкой», — пояснил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водители такси стали чаще отказывать в обслуживании пассажирам с детьми. По данным источников агентства, таксисты считают, что за такие заказы им платят слишком мало денег.