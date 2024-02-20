У застройщиков ХМАО появится новый способ избавиться от бумажной волокиты

20 февраля 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Застройщики смогут сократить время работы с документацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строительные компании ХМАО смогут сократить время работы с документацией благодаря новому нацстандарту. Он устанавливает требования к цифровым информационным моделям жилых зданий. О том, как механизм повлияет на отрасль в Югре, URA.RU рассказал строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан. «Автоматизация обработки данных, полученных из ЦИМ [цифровых информационных моделей], позволит соблюдать законодательные требования и решать различные задачи, такие как более быстрая подготовка проектной и рабочей документации, заполнение ведомостей строительных материалов. Также позволит работать с другими типовыми сценариями применения технологий информационного моделирования. С помощью стандарта все участники строительного рынка смогут разрабатывать собственные информационные модели», — поясняет эксперт. Новый стандарт вступил в силу в России с февраля. Он является предварительным и будет действовать в течение трех лет. Механизм среди прочего направлен на то, чтобы помочь застройщикам перейти на технологии информационного моделирования. «В своих ключевых положениях нацстандарт устанавливает четкие правила для использования информационного моделирования во всех типовых ситуациях и процессах возведения жилых зданий», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что за строителями, которые занимаются в ХМАО возведением объектов с федеральным финансированием, могут ужесточить контроль. В России запускают механизм, который позволит следить за стройками в режиме реального времени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Строительные компании ХМАО смогут сократить время работы с документацией благодаря новому нацстандарту. Он устанавливает требования к цифровым информационным моделям жилых зданий. О том, как механизм повлияет на отрасль в Югре, URA.RU рассказал строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан. «Автоматизация обработки данных, полученных из ЦИМ [цифровых информационных моделей], позволит соблюдать законодательные требования и решать различные задачи, такие как более быстрая подготовка проектной и рабочей документации, заполнение ведомостей строительных материалов. Также позволит работать с другими типовыми сценариями применения технологий информационного моделирования. С помощью стандарта все участники строительного рынка смогут разрабатывать собственные информационные модели», — поясняет эксперт. Новый стандарт вступил в силу в России с февраля. Он является предварительным и будет действовать в течение трех лет. Механизм среди прочего направлен на то, чтобы помочь застройщикам перейти на технологии информационного моделирования. «В своих ключевых положениях нацстандарт устанавливает четкие правила для использования информационного моделирования во всех типовых ситуациях и процессах возведения жилых зданий», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что за строителями, которые занимаются в ХМАО возведением объектов с федеральным финансированием, могут ужесточить контроль. В России запускают механизм, который позволит следить за стройками в режиме реального времени.