Власти Сургута установили средний заработок школьников на летних каникулах

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В день подросток может работать не более трех часов Фото:

Средний заработок подростков в Сургуте равен 11 тысячам рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель городского департамента культуры и молодежной политики Антон Акулов.

«960 представителей нашей сургутской молодежи получат возможность именно в летний период трудоустроиться по программе занятости. А всего в течение года более двух тысяч рабочих мест предоставляется. То есть видно, что почти половина — это наиболее востребованный летний период», — сообщил Акулов.

Рабочий день школьника не превышает трех часов в день. Для устройства на работу школьнику нужно обратиться в муниципальное учреждение «Наше время». Заявки принимаются каждый месяц с 20 числа.

Ранее URA.RU сообщало, что более 10 тысяч сургутских школьников отправятся на каникулах в летние лагеря. Для 7 тысяч детей отдых будет организован при образовательных учреждениях. Почти 3 тысячи учащихся отправятся в другие города.

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Средний заработок подростков в Сургуте равен 11 тысячам рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель городского департамента культуры и молодежной политики Антон Акулов. «960 представителей нашей сургутской молодежи получат возможность именно в летний период трудоустроиться по программе занятости. А всего в течение года более двух тысяч рабочих мест предоставляется. То есть видно, что почти половина — это наиболее востребованный летний период», — сообщил Акулов. Рабочий день школьника не превышает трех часов в день. Для устройства на работу школьнику нужно обратиться в муниципальное учреждение «Наше время». Заявки принимаются каждый месяц с 20 числа. Ранее URA.RU сообщало, что более 10 тысяч сургутских школьников отправятся на каникулах в летние лагеря. Для 7 тысяч детей отдых будет организован при образовательных учреждениях. Почти 3 тысячи учащихся отправятся в другие города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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