Власти Сургута установили средний заработок школьников на летних каникулах

20 февраля 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

В день подросток может работать не более трех часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средний заработок подростков в Сургуте равен 11 тысячам рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель городского департамента культуры и молодежной политики Антон Акулов. «960 представителей нашей сургутской молодежи получат возможность именно в летний период трудоустроиться по программе занятости. А всего в течение года более двух тысяч рабочих мест предоставляется. То есть видно, что почти половина — это наиболее востребованный летний период», — сообщил Акулов. Рабочий день школьника не превышает трех часов в день. Для устройства на работу школьнику нужно обратиться в муниципальное учреждение «Наше время». Заявки принимаются каждый месяц с 20 числа. Ранее URA.RU сообщало, что более 10 тысяч сургутских школьников отправятся на каникулах в летние лагеря. Для 7 тысяч детей отдых будет организован при образовательных учреждениях. Почти 3 тысячи учащихся отправятся в другие города.

Средний заработок подростков в Сургуте равен 11 тысячам рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель городского департамента культуры и молодежной политики Антон Акулов. «960 представителей нашей сургутской молодежи получат возможность именно в летний период трудоустроиться по программе занятости. А всего в течение года более двух тысяч рабочих мест предоставляется. То есть видно, что почти половина — это наиболее востребованный летний период», — сообщил Акулов. Рабочий день школьника не превышает трех часов в день. Для устройства на работу школьнику нужно обратиться в муниципальное учреждение «Наше время». Заявки принимаются каждый месяц с 20 числа. Ранее URA.RU сообщало, что более 10 тысяч сургутских школьников отправятся на каникулах в летние лагеря. Для 7 тысяч детей отдых будет организован при образовательных учреждениях. Почти 3 тысячи учащихся отправятся в другие города.