В тюменской полиции не хватает сотрудников ППС

21 февраля 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

Сотрудников ППС не хватает в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Увате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте требуются сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) с дислокацией в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Увате. Информация об этом указана на официальном сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО. Ранее агентство писало о том, что в ведомстве началась волна увольнений. «В Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте требуются: полицейский ППС полиции линейного пункта полиции на станции Ялуторовск (дислокация г. Ялуторовск); полицейский ППС полиции линейного отделения полиции на станции Ишим (дислокация г. Ишим); — полицейский ППС полиции Тобольского линейного отделения полиции (дислокация г. Тобольск). Также открыта вакансия полицейского ППС полиции на станции Юность-Комсомольская линейного пункта полиции (дислокация с. Уват)», — указано на официальном сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО. Там добавили, что сотрудников МВД на транспорте не хватает также в тюменском аэропорту Рощино. Туда требуются оперуполномоченные и младший инспектор. Ранее агентство писало о том, что в Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте началась волна увольнений. По данным источников URA.RU, сотрудники покидают ведомство из-за тяжелых условий труда и плотного графика работы.

В Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте требуются сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) с дислокацией в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Увате. Информация об этом указана на официальном сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО. Ранее агентство писало о том, что в ведомстве началась волна увольнений. «В Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте требуются: полицейский ППС полиции линейного пункта полиции на станции Ялуторовск (дислокация г. Ялуторовск); полицейский ППС полиции линейного отделения полиции на станции Ишим (дислокация г. Ишим); — полицейский ППС полиции Тобольского линейного отделения полиции (дислокация г. Тобольск). Также открыта вакансия полицейского ППС полиции на станции Юность-Комсомольская линейного пункта полиции (дислокация с. Уват)», — указано на официальном сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО. Там добавили, что сотрудников МВД на транспорте не хватает также в тюменском аэропорту Рощино. Туда требуются оперуполномоченные и младший инспектор. Ранее агентство писало о том, что в Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте началась волна увольнений. По данным источников URA.RU, сотрудники покидают ведомство из-за тяжелых условий труда и плотного графика работы.