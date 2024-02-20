20 февраля 2024

В тюменской полиции не хватает сотрудников ППС

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полк ппс, полиция, проблесковый маячок
Сотрудников ППС не хватает в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Увате Фото:

В Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте требуются сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) с дислокацией в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Увате. Информация об этом указана на официальном сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО. Ранее агентство писало о том, что в ведомстве началась волна увольнений.

«В Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте требуются: полицейский ППС полиции линейного пункта полиции на станции Ялуторовск (дислокация г. Ялуторовск); полицейский ППС полиции линейного отделения полиции на станции Ишим (дислокация г. Ишим); — полицейский ППС полиции Тобольского линейного отделения полиции (дислокация г. Тобольск). Также открыта вакансия полицейского ППС полиции на станции Юность-Комсомольская линейного пункта полиции (дислокация с. Уват)», — указано на официальном сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Там добавили, что сотрудников МВД на транспорте не хватает также в тюменском аэропорту Рощино. Туда требуются оперуполномоченные и младший инспектор.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте началась волна увольнений. По данным источников URA.RU, сотрудники покидают ведомство из-за тяжелых условий труда и плотного графика работы.

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В Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте требуются сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) с дислокацией в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Увате. Информация об этом указана на официальном сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО. Ранее агентство писало о том, что в ведомстве началась волна увольнений. «В Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте требуются: полицейский ППС полиции линейного пункта полиции на станции Ялуторовск (дислокация г. Ялуторовск); полицейский ППС полиции линейного отделения полиции на станции Ишим (дислокация г. Ишим); — полицейский ППС полиции Тобольского линейного отделения полиции (дислокация г. Тобольск). Также открыта вакансия полицейского ППС полиции на станции Юность-Комсомольская линейного пункта полиции (дислокация с. Уват)», — указано на официальном сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО. Там добавили, что сотрудников МВД на транспорте не хватает также в тюменском аэропорту Рощино. Туда требуются оперуполномоченные и младший инспектор. Ранее агентство писало о том, что в Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте началась волна увольнений. По данным источников URA.RU, сотрудники покидают ведомство из-за тяжелых условий труда и плотного графика работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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