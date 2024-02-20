В тюменской полиции не хватает сотрудников ППС

В Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте требуются сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) с дислокацией в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Увате. Информация об этом указана на официальном сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО. Ранее агентство писало о том, что в ведомстве началась волна увольнений.
«В Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте требуются: полицейский ППС полиции линейного пункта полиции на станции Ялуторовск (дислокация г. Ялуторовск); полицейский ППС полиции линейного отделения полиции на станции Ишим (дислокация г. Ишим); — полицейский ППС полиции Тобольского линейного отделения полиции (дислокация г. Тобольск). Также открыта вакансия полицейского ППС полиции на станции Юность-Комсомольская линейного пункта полиции (дислокация с. Уват)», — указано на официальном сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Там добавили, что сотрудников МВД на транспорте не хватает также в тюменском аэропорту Рощино. Туда требуются оперуполномоченные и младший инспектор.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте началась волна увольнений. По данным источников URA.RU, сотрудники покидают ведомство из-за тяжелых условий труда и плотного графика работы.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.