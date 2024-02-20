Челябинский депутат Гладышева судится с отобравшими у нее мандат коллегами

Досрочно лишенная полномочий экс-депутат Ирина Гладышева оспорила соответствующее решение Центрального районного совета Челябинска. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.
«Заявление принято к производству. Административным истцом выступает Ирина Гладышева, ответчиком — Совет депутатов Центрального района города Челябинска. Подготовка дела (собеседование) намечена на 29 февраля», — пояснили в Центральном районном суде.
Решение о досрочном прекращении полномочий Гладышевой и еще одного депутата, Марселя Хазиева, их коллеги приняли 22 декабря 2023 года. Поводом для этого стало решение городской думы Челябинска, предписывающее лишать мандата народных избранников, на протяжении шести месяцев игнорирующих заседания совета. Хазиев прислал справку, что вернуться из-за границы ему мешает работа, но депутатов она не убедила. Гладышева возражала лично, но на ход голосования повлиять не смогла.
Первой в Челябинске потеряла мандат представлявшая в думе Тракторозаводский районный совет Эльнара Габайдулина. По тем же основаниям лишили полномочий депутата Советского района Андрея Силиванова.
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