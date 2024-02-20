Челябинский депутат Гладышева судится с отобравшими у нее мандат коллегами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Спор депутатов предстоит решить суду Фото:
новость из сюжета
Челябинские депутаты выгоняют прогульщиков

Досрочно лишенная полномочий экс-депутат Ирина Гладышева оспорила соответствующее решение Центрального районного совета Челябинска. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

«Заявление принято к производству. Административным истцом выступает Ирина Гладышева, ответчиком — Совет депутатов Центрального района города Челябинска. Подготовка дела (собеседование) намечена на 29 февраля», — пояснили в Центральном районном суде.

Решение о досрочном прекращении полномочий Гладышевой и еще одного депутата, Марселя Хазиева, их коллеги приняли 22 декабря 2023 года. Поводом для этого стало решение городской думы Челябинска, предписывающее лишать мандата народных избранников, на протяжении шести месяцев игнорирующих заседания совета. Хазиев прислал справку, что вернуться из-за границы ему мешает работа, но депутатов она не убедила. Гладышева возражала лично, но на ход голосования повлиять не смогла.

Первой в Челябинске потеряла мандат представлявшая в думе Тракторозаводский районный совет Эльнара Габайдулина. По тем же основаниям лишили полномочий депутата Советского района Андрея Силиванова.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Досрочно лишенная полномочий экс-депутат Ирина Гладышева оспорила соответствующее решение Центрального районного совета Челябинска. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Заявление принято к производству. Административным истцом выступает Ирина Гладышева, ответчиком — Совет депутатов Центрального района города Челябинска. Подготовка дела (собеседование) намечена на 29 февраля», — пояснили в Центральном районном суде. Решение о досрочном прекращении полномочий Гладышевой и еще одного депутата, Марселя Хазиева, их коллеги приняли 22 декабря 2023 года. Поводом для этого стало решение городской думы Челябинска, предписывающее лишать мандата народных избранников, на протяжении шести месяцев игнорирующих заседания совета. Хазиев прислал справку, что вернуться из-за границы ему мешает работа, но депутатов она не убедила. Гладышева возражала лично, но на ход голосования повлиять не смогла. Первой в Челябинске потеряла мандат представлявшая в думе Тракторозаводский районный совет Эльнара Габайдулина. По тем же основаниям лишили полномочий депутата Советского района Андрея Силиванова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...