О чем Мишустин говорил на стратсессии: главные заявления

Россияне смогут оформить цифровой полис ОМС, рассказал Михаил Мишустин
Правительство РФ активно развивает систему управления медицинской помощью, вводя электронные процедуры записи и выдачи справок. Также была предоставлена возможность оформления цифрового полиса обязательного медицинского страхования. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин. Его главные заявления в ходе стратсессии — в материале URA.RU.
- В электронный вид переводятся процедуры записи и выдача справок. Появилась возможность оформить цифровой полис ОМС;
- Мишустин отметил важность выстраивания системы для рационального обращения с отходами. Идет работа по ликвидации свалок, опасных скважин, заброшенных промышленных предприятий, затонувших кораблей. Инициатива «Экономика замкнутого цикла» запущена для рационального обращения с отходами, их переработкой;
- В России действует программа «Профессионалитет», по которой созданы 220 производственных кластеров, объединяющих колледжи и предприятия по 24 отраслям. Мишустин перечислил, что необходимо вовлечь в проект организации реального сектора;
- В 2023 году почти 23 миллиона человек получили различные соцвыплаты в проактивном режиме. Инициатива «Социальное казначейство» позволяет гражданам получать помощь от государства быстро и без лишней бюрократии;
- Необходимо ориентировать работу всех органов власти на оперативное и эффективное решение вопросов граждан. Для этого предусмотрено обучение госслужащих;
- Продолжает развиваться проект «Пушкинская карта». К программе присоединилось уже около 11,5 тысячи учреждений культуры. Мишустин пригласил молодежь активно пользоваться картой;
- В рамках инициативы «Придумано в России» развиваются школы креативных индустрий. Глава правительства рассказал, что в 2024 году откроется еще 26 подобных учебных заведений в 25 регионах.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.