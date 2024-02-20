Власти Сургута собираются сносить дом культуры в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, снос здания, ковш экскаватора
Власти Сургута ждут заключения экспертизы Фото:

Власти Сургута готовы снести городской культурный центр (бывший ДК «Строитель»). Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города.

«Здание Строителя де-факто признано аварийным. Но администрацией еще не получены соответствующие документы. После получения заключения экспертов будет решаться вопрос о сносе. Затягивать с решением не намерены», — сообщил собеседник.

Между тем власти города начали уже подготавливать коллектив к переезду. Часть концертов и занятий в учреждении уже отменена. «Уже сейчас коллектив и мэрия готовятся к тому, что Строитель не сможет функционировать в имеющемся здании. Никто не говорит, что она завтра упадет, все же принято решение ради безопасности начать переезд заранее», — добавил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Сургута. Там обещали подготовить информацию и направить ответ в редакцию. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута решают вопрос о сносе ДК Строитель. На строительство нового ДК мэрия намерена взять деньги из окружного бюджета.

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Власти Сургута готовы снести городской культурный центр (бывший ДК «Строитель»). Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города. «Здание Строителя де-факто признано аварийным. Но администрацией еще не получены соответствующие документы. После получения заключения экспертов будет решаться вопрос о сносе. Затягивать с решением не намерены», — сообщил собеседник. Между тем власти города начали уже подготавливать коллектив к переезду. Часть концертов и занятий в учреждении уже отменена. «Уже сейчас коллектив и мэрия готовятся к тому, что Строитель не сможет функционировать в имеющемся здании. Никто не говорит, что она завтра упадет, все же принято решение ради безопасности начать переезд заранее», — добавил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Сургута. Там обещали подготовить информацию и направить ответ в редакцию. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута решают вопрос о сносе ДК Строитель. На строительство нового ДК мэрия намерена взять деньги из окружного бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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