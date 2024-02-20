Власти Сургута собираются сносить дом культуры в центре города

Власти Сургута готовы снести городской культурный центр (бывший ДК «Строитель»). Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города.
«Здание Строителя де-факто признано аварийным. Но администрацией еще не получены соответствующие документы. После получения заключения экспертов будет решаться вопрос о сносе. Затягивать с решением не намерены», — сообщил собеседник.
Между тем власти города начали уже подготавливать коллектив к переезду. Часть концертов и занятий в учреждении уже отменена. «Уже сейчас коллектив и мэрия готовятся к тому, что Строитель не сможет функционировать в имеющемся здании. Никто не говорит, что она завтра упадет, все же принято решение ради безопасности начать переезд заранее», — добавил собеседник.
За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Сургута. Там обещали подготовить информацию и направить ответ в редакцию. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута решают вопрос о сносе ДК Строитель. На строительство нового ДК мэрия намерена взять деньги из окружного бюджета.
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