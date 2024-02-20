Власти Сургута собираются сносить дом культуры в центре города

20 февраля 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Власти Сургута ждут заключения экспертизы Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Сургута готовы снести городской культурный центр (бывший ДК «Строитель»). Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города. «Здание Строителя де-факто признано аварийным. Но администрацией еще не получены соответствующие документы. После получения заключения экспертов будет решаться вопрос о сносе. Затягивать с решением не намерены», — сообщил собеседник. Между тем власти города начали уже подготавливать коллектив к переезду. Часть концертов и занятий в учреждении уже отменена. «Уже сейчас коллектив и мэрия готовятся к тому, что Строитель не сможет функционировать в имеющемся здании. Никто не говорит, что она завтра упадет, все же принято решение ради безопасности начать переезд заранее», — добавил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Сургута. Там обещали подготовить информацию и направить ответ в редакцию. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута решают вопрос о сносе ДК Строитель. На строительство нового ДК мэрия намерена взять деньги из окружного бюджета.

Власти Сургута готовы снести городской культурный центр (бывший ДК «Строитель»). Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города. «Здание Строителя де-факто признано аварийным. Но администрацией еще не получены соответствующие документы. После получения заключения экспертов будет решаться вопрос о сносе. Затягивать с решением не намерены», — сообщил собеседник. Между тем власти города начали уже подготавливать коллектив к переезду. Часть концертов и занятий в учреждении уже отменена. «Уже сейчас коллектив и мэрия готовятся к тому, что Строитель не сможет функционировать в имеющемся здании. Никто не говорит, что она завтра упадет, все же принято решение ради безопасности начать переезд заранее», — добавил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Сургута. Там обещали подготовить информацию и направить ответ в редакцию. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута решают вопрос о сносе ДК Строитель. На строительство нового ДК мэрия намерена взять деньги из окружного бюджета.