Мэр из ХМАО поручил подчиненным найти горячие источники в городе

Мэр Урая Закирзянов поддержал идею открыть в городе термальный курорт
© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, бассейн, купание, горячий источник, минеральный источник, купание в аквапарке, вода, термальный источник
Под Ураем собираются искать горячие источники Фото:

Мэр Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов поручил подчиненным найти горячие источники в городе. Идею устроить термальный курорт подали жители во время встречи с главой города.

«Провел очередную встречу с трудовыми коллективами и взял на карандаш несколько интересных предложений. Как вам, например, идея открыть в Урае горячие источники? Поручил специалистам поизучать тему: вдруг термальные пласты где-то тут, под нами!» — написал Закирзянов в своем telegram-канале.

Идея создания термальной здравницы у горожан появилась после посещения горячих источников Тюмени. Изучение недр поможет определить, насколько реально воплотить предложение жителей Урая в жизнь.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) планируют построить термальный лечебно-оздоровительный комплекс «Источник здоровья». Старт проекта запланирован на 2024 год.

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Мэр Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов поручил подчиненным найти горячие источники в городе. Идею устроить термальный курорт подали жители во время встречи с главой города. «Провел очередную встречу с трудовыми коллективами и взял на карандаш несколько интересных предложений. Как вам, например, идея открыть в Урае горячие источники? Поручил специалистам поизучать тему: вдруг термальные пласты где-то тут, под нами!» — написал Закирзянов в своем telegram-канале. Идея создания термальной здравницы у горожан появилась после посещения горячих источников Тюмени. Изучение недр поможет определить, насколько реально воплотить предложение жителей Урая в жизнь. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) планируют построить термальный лечебно-оздоровительный комплекс «Источник здоровья». Старт проекта запланирован на 2024 год.
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