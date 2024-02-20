Мэр из ХМАО поручил подчиненным найти горячие источники в городе

Мэр Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов поручил подчиненным найти горячие источники в городе. Идею устроить термальный курорт подали жители во время встречи с главой города.
«Провел очередную встречу с трудовыми коллективами и взял на карандаш несколько интересных предложений. Как вам, например, идея открыть в Урае горячие источники? Поручил специалистам поизучать тему: вдруг термальные пласты где-то тут, под нами!» — написал Закирзянов в своем telegram-канале.
Идея создания термальной здравницы у горожан появилась после посещения горячих источников Тюмени. Изучение недр поможет определить, насколько реально воплотить предложение жителей Урая в жизнь.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) планируют построить термальный лечебно-оздоровительный комплекс «Источник здоровья». Старт проекта запланирован на 2024 год.
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