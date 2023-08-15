В Сургуте объявлен кастинг в женскую пилотажную группу «Барсы»

15 августа 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

В группу приглашают девушек от 14 лет Фото: Евгений Карча © URA.RU Первая в России женская пилотажная группа «Барсы», базирующаяся на аэродроме «Боровая» в Сургуте, наберет еще несколько юных летчиц. Об этом URA.RU рассказал лидер группы Евгений Барсов. Предварительно, кастинг на дополнительный набор в «Барсы» объявят после Чемпионата России по самолетному спорту, который сейчас проходит на аэродроме «Боровая». В течении следующего года в пилотажную группу отберут еще 10 девушек. «Не хватает летчиков на уровне высшего пилотажа. Набор объявляем не для резерва, а для основного состава „Барсов“. Главное — это желание и время. Девушки должны проживать в Сургуте — это одно из основных требований», — рассказал Евгений Барсов. Стать частью команды «Барсов» могут девушки в возрасте от 14 лет. На первом собрании лидер группы расскажет об испытаниях, которые предстоит преодолеть любительницам авиации, чтобы самостоятельно подняться в небо.

Первая в России женская пилотажная группа «Барсы», базирующаяся на аэродроме «Боровая» в Сургуте, наберет еще несколько юных летчиц. Об этом URA.RU рассказал лидер группы Евгений Барсов. Предварительно, кастинг на дополнительный набор в «Барсы» объявят после Чемпионата России по самолетному спорту, который сейчас проходит на аэродроме «Боровая». В течении следующего года в пилотажную группу отберут еще 10 девушек. «Не хватает летчиков на уровне высшего пилотажа. Набор объявляем не для резерва, а для основного состава „Барсов“. Главное — это желание и время. Девушки должны проживать в Сургуте — это одно из основных требований», — рассказал Евгений Барсов. Стать частью команды «Барсов» могут девушки в возрасте от 14 лет. На первом собрании лидер группы расскажет об испытаниях, которые предстоит преодолеть любительницам авиации, чтобы самостоятельно подняться в небо.