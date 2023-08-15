В Сургуте объявлен кастинг в женскую пилотажную группу «Барсы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пилотажная группа «Барсы». ХМАО
В группу приглашают девушек от 14 лет Фото:

Первая в России женская пилотажная группа «Барсы», базирующаяся на аэродроме «Боровая» в Сургуте, наберет еще несколько юных летчиц. Об этом URA.RU рассказал лидер группы Евгений Барсов.

Предварительно, кастинг на дополнительный набор в «Барсы» объявят после Чемпионата России по самолетному спорту, который сейчас проходит на аэродроме «Боровая». В течении следующего года в пилотажную группу отберут еще 10 девушек.

«Не хватает летчиков на уровне высшего пилотажа. Набор объявляем не для резерва, а для основного состава „Барсов“. Главное — это желание и время. Девушки должны проживать в Сургуте — это одно из основных требований», — рассказал Евгений Барсов.

Стать частью команды «Барсов» могут девушки в возрасте от 14 лет. На первом собрании лидер группы расскажет об испытаниях, которые предстоит преодолеть любительницам авиации, чтобы самостоятельно подняться в небо.

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Первая в России женская пилотажная группа «Барсы», базирующаяся на аэродроме «Боровая» в Сургуте, наберет еще несколько юных летчиц. Об этом URA.RU рассказал лидер группы Евгений Барсов. Предварительно, кастинг на дополнительный набор в «Барсы» объявят после Чемпионата России по самолетному спорту, который сейчас проходит на аэродроме «Боровая». В течении следующего года в пилотажную группу отберут еще 10 девушек. «Не хватает летчиков на уровне высшего пилотажа. Набор объявляем не для резерва, а для основного состава „Барсов“. Главное — это желание и время. Девушки должны проживать в Сургуте — это одно из основных требований», — рассказал Евгений Барсов. Стать частью команды «Барсов» могут девушки в возрасте от 14 лет. На первом собрании лидер группы расскажет об испытаниях, которые предстоит преодолеть любительницам авиации, чтобы самостоятельно подняться в небо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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