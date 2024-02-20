Глава курганского СУ СК доложил Бастрыкину по делу о погибшей в пожаре семье. Фото

20 февраля 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Руководитель курганского СУ СК Богдан Францишко отчитался о ходе уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек Глава СУ СК РФ по Курганской области Богдан Францишко отчитался перед руководителем СК Александром Бастрыкиным о ходе расследования уголовного дела по факту гибели многодетной семьи в пожаре в деревне Галаево Курганской области. Данная информация размещена в telegram-канале ведомства. «Заслушаны доклады о гибели пяти человек в результате пожара в Курганской области», — указано в сообщении. К посту была прикреплена фотография на которой видно, что в совещании с Бастрыкиным участвует Францишко. 13 февраля ночью в доме произошел пожар, в котором погибли пять человек: родители и трое детей в возрасте от восьми до 15 лет. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности печи. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Богдан Францишко участвовал в совещании в онлайн-формате Фото: telegram-канал СК РФ

Глава СУ СК РФ по Курганской области Богдан Францишко отчитался перед руководителем СК Александром Бастрыкиным о ходе расследования уголовного дела по факту гибели многодетной семьи в пожаре в деревне Галаево Курганской области. Данная информация размещена в telegram-канале ведомства. «Заслушаны доклады о гибели пяти человек в результате пожара в Курганской области», — указано в сообщении. К посту была прикреплена фотография на которой видно, что в совещании с Бастрыкиным участвует Францишко. 13 февраля ночью в доме произошел пожар, в котором погибли пять человек: родители и трое детей в возрасте от восьми до 15 лет. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности печи. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».