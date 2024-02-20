Глава СУ СК РФ по Курганской области Богдан Францишко отчитался перед руководителем СК Александром Бастрыкиным о ходе расследования уголовного дела по факту гибели многодетной семьи в пожаре в деревне Галаево Курганской области. Данная информация размещена в telegram-канале ведомства.
«Заслушаны доклады о гибели пяти человек в результате пожара в Курганской области», — указано в сообщении. К посту была прикреплена фотография на которой видно, что в совещании с Бастрыкиным участвует Францишко.
13 февраля ночью в доме произошел пожар, в котором погибли пять человек: родители и трое детей в возрасте от восьми до 15 лет. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности печи. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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