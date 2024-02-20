Глава курганского СУ СК доложил Бастрыкину по делу о погибшей в пожаре семье. Фото

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Руководитель СК Богдан Францишко. Курган, францишко богдан
Руководитель курганского СУ СК Богдан Францишко отчитался о ходе уголовного дела Фото:
новость из сюжета
В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

Глава СУ СК РФ по Курганской области Богдан Францишко отчитался перед руководителем СК Александром Бастрыкиным о ходе расследования уголовного дела по факту гибели многодетной семьи в пожаре в деревне Галаево Курганской области. Данная информация размещена в telegram-канале ведомства.

«Заслушаны доклады о гибели пяти человек в результате пожара в Курганской области», — указано в сообщении. К посту была прикреплена фотография на которой видно, что в совещании с Бастрыкиным участвует Францишко.

13 февраля ночью в доме произошел пожар, в котором погибли пять человек: родители и трое детей в возрасте от восьми до 15 лет. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности печи. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Богдан Францишко участвовал в совещании в онлайн-формате
Богдан Францишко участвовал в совещании в онлайн-формате
Фото:

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Глава СУ СК РФ по Курганской области Богдан Францишко отчитался перед руководителем СК Александром Бастрыкиным о ходе расследования уголовного дела по факту гибели многодетной семьи в пожаре в деревне Галаево Курганской области. Данная информация размещена в telegram-канале ведомства. «Заслушаны доклады о гибели пяти человек в результате пожара в Курганской области», — указано в сообщении. К посту была прикреплена фотография на которой видно, что в совещании с Бастрыкиным участвует Францишко. 13 февраля ночью в доме произошел пожар, в котором погибли пять человек: родители и трое детей в возрасте от восьми до 15 лет. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности печи. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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