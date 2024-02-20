Итальянка обратилась к Путину с необычной просьбой

Студентка МГИМО предложила Владимиру Путину ввести новое слово в РФ
Студентка МГИМО Ирена Чеккини обратилась с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Она предложила ввести в России новое слово — импатриация.
«Импатриация — переезд в Россию на постоянное место жительства на основании культурных, традиционных и семейных ценностей», — сказала студентка, обратившись к Путину на форуме агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Путин в свою очередь оценил положительно идею упростить иностранцам переезд в Россию, но при том основании, что они разделяют культурные ценности страны.
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