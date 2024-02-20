Итальянка обратилась к Путину с необычной просьбой

Студентка МГИМО Ирена Чеккини предложила ввести слово «импатриация» в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Студентка МГИМО предложила Владимиру Путину ввести новое слово в РФ Фото:

Студентка МГИМО Ирена Чеккини обратилась с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Она предложила ввести в России новое слово — импатриация.

«Импатриация — переезд в Россию на постоянное место жительства на основании культурных, традиционных и семейных ценностей», — сказала студентка, обратившись к Путину на форуме агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Путин в свою очередь оценил положительно идею упростить иностранцам переезд в Россию, но при том основании, что они разделяют культурные ценности страны.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Студентка МГИМО Ирена Чеккини обратилась с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Она предложила ввести в России новое слово — импатриация. «Импатриация — переезд в Россию на постоянное место жительства на основании культурных, традиционных и семейных ценностей», — сказала студентка, обратившись к Путину на форуме агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Путин в свою очередь оценил положительно идею упростить иностранцам переезд в Россию, но при том основании, что они разделяют культурные ценности страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...