В Тюменской области похоронили погибшего участника СВО

В Ишимском районе простились с Андреем Даниловым, погибшим на СВО

С бойцом простились 20 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ишимском районе похоронили местного жителя Андрея Данилова, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщает официальный telegram-канале администрации района.

«20 февраля район простился с Даниловым Андреем Александровичем, который погиб в ходе специальной военной операции. Андрей стал для всех жителей Ишимского района патриотом своей земли и останется в памяти отважным человеком», — сообщается в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в этом же муниципальном образовании неделю назад (13 февраля) прошли похороны другого участника СВО. Жители простились с Андреем Федотовым.