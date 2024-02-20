В Тюменской области похоронили погибшего участника СВО

В Ишимском районе простились с Андреем Даниловым, погибшим на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, гвоздики, цветы, похороны
С бойцом простились 20 февраля Фото:

В Ишимском районе похоронили местного жителя Андрея Данилова, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщает официальный telegram-канале администрации района.

«20 февраля район простился с Даниловым Андреем Александровичем, который погиб в ходе специальной военной операции. Андрей стал для всех жителей Ишимского района патриотом своей земли и останется в памяти отважным человеком», — сообщается в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в этом же муниципальном образовании неделю назад (13 февраля) прошли похороны другого участника СВО. Жители простились с Андреем Федотовым.

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В Ишимском районе похоронили местного жителя Андрея Данилова, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщает официальный telegram-канале администрации района. «20 февраля район простился с Даниловым Андреем Александровичем, который погиб в ходе специальной военной операции. Андрей стал для всех жителей Ишимского района патриотом своей земли и останется в памяти отважным человеком», — сообщается в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в этом же муниципальном образовании неделю назад (13 февраля) прошли похороны другого участника СВО. Жители простились с Андреем Федотовым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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