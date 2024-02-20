Жители Авдеевки радостно встретили солдат ВС РФ: главное к вечеру 20 февраля

Жители Авдеевки выразили благодарность военным ВС РФ после освобождения города

20 февраля 2024 в 21:58 Размер текста - 17 +

Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ на авдеевском направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Авдеевки радостно встретили российских солдат. Бойцы ВС РФ впервые пообщались с местными жителями после освобождения населенного пункта. URA.RU приводит главные новости за 20 февраля. Авдеевское направление Жители Авдеевки с радостью встретили российских солдат. Минобороны РФ опубликовало видео, где впервые показано, как бойцы ВС РФ общаются с местными жителями после освобождения населенного пункта. Одна из местных жительниц по имени Татьяна выразила свою радость и признательность, говоря, что им было очень страшно в то время, когда они жили в подвалах. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили занимать выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям военной техники и живой силы 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. В районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики были отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. В результате ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, а также несколько единиц боевой техники и транспортных средств. Купянское направление Подразделения «Западной» группировки войск провели активные операции, нанесшие огневое поражение 30-й и 32-й механизированным бригадам ВСУ. Были отражены четыре контратаки украинских военных в районе Синьковки в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы также были поражены самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и орудие M119 производства США. Краснолиманское направление Российская авиация нанесла удар по скоплению украинских сил и бронетехники с использованием неуправляемых ракет, передает Пятый канал. Ударные группы включают вертолеты Ка-52, Ми-35М и Ми-8. В видео Минобороны РФ показана работа специалистов, осуществляющих доставку топлива в тыловые районы в специальных полимерных резервуарах, обладающих удобством и мобильностью. Донецкое направление Подразделения «Южной» группировки войск улучшили свои позиции по переднему краю, нанесли огневое поражение 28-й механизированной бригаде ВСУ и 241-й бригаде теробороны в районах Курдюмовки и Красного Донецкой Народной Республики. Также была успешно отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Богдановки Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ составили более 395 военнослужащих, трое танков, включая Leopard, три бронетранспортера М113, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы также были поражены самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Южнодонецкое направление Группировка войск «Восток» нанесла огневое поражение 108-й бригаде теробороны в районе Луговского в Запорожской области. Также была отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе Шевченко. Потери ВСУ составили около 190 военнослужащих, танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Херсонское направление Военные группировки войск «Днепр» совместно с артиллерией нанесли комплексное огневое поражение 65-й, 118-й механизированным и 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Работино, Орехов и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили около 120 военнослужащих, трое погибли, были уничтожены три пикапа, а также артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Авдеевки радостно встретили российских солдат. Бойцы ВС РФ впервые пообщались с местными жителями после освобождения населенного пункта. URA.RU приводит главные новости за 20 февраля. Жители Авдеевки с радостью встретили российских солдат. Минобороны РФ опубликовало видео, где впервые показано, как бойцы ВС РФ общаются с местными жителями после освобождения населенного пункта. Одна из местных жительниц по имени Татьяна выразила свою радость и признательность, говоря, что им было очень страшно в то время, когда они жили в подвалах. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили занимать выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям военной техники и живой силы 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. В районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики были отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. В результате ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, а также несколько единиц боевой техники и транспортных средств. Подразделения «Западной» группировки войск провели активные операции, нанесшие огневое поражение 30-й и 32-й механизированным бригадам ВСУ. Были отражены четыре контратаки украинских военных в районе Синьковки в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы также были поражены самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и орудие M119 производства США. Российская авиация нанесла удар по скоплению украинских сил и бронетехники с использованием неуправляемых ракет, передает Пятый канал. Ударные группы включают вертолеты Ка-52, Ми-35М и Ми-8. В видео Минобороны РФ показана работа специалистов, осуществляющих доставку топлива в тыловые районы в специальных полимерных резервуарах, обладающих удобством и мобильностью. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили свои позиции по переднему краю, нанесли огневое поражение 28-й механизированной бригаде ВСУ и 241-й бригаде теробороны в районах Курдюмовки и Красного Донецкой Народной Республики. Также была успешно отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Богдановки Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ составили более 395 военнослужащих, трое танков, включая Leopard, три бронетранспортера М113, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы также были поражены самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Группировка войск «Восток» нанесла огневое поражение 108-й бригаде теробороны в районе Луговского в Запорожской области. Также была отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе Шевченко. Потери ВСУ составили около 190 военнослужащих, танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Военные группировки войск «Днепр» совместно с артиллерией нанесли комплексное огневое поражение 65-й, 118-й механизированным и 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Работино, Орехов и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили около 120 военнослужащих, трое погибли, были уничтожены три пикапа, а также артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.