Минобороны РФ раскрыло, как встретили российских солдат в Авдеевке. Видео

Минобороны: жители Авдеевки были рады встретить ВС РФ
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Авдеевка была освобождена 17 февраля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Авдеевки были рады встретиться с российскими солдатами. Минобороны РФ показало видео, как бойцы ВС РФ впервые общаются с горожанами после освобождения населенного пункта.

«Было очень страшно. Мы же в подвалах живем. А тут смотрю, красные ленточки, даже глазам своим не поверили. Мы очень рады, что вы пришли, очень рады!» — заявила местная жительница Татьяна. Ее слова приводит Пятый канал со ссылкой на Минобороны.

Она отметила, что после освобождения города горожане смогли наконец-то выйти на улицы. Им также удалось пополнить запасы воды, которая в Авдеевке в большом дефиците. Также жители рассказали, что благодаря продвижению ВС РФ армия Украины не успела взорвать большинство уцелевших зданий.

Авдеевка была освобождена 17 февраля. У Украины было 10 лет, чтобы выстроить оборону города. Поэтому на разминирование уйдут месяцы, отмечал советник главы ДНР Ян Гагин. Он также рассказал, что некоторые солдаты ВСУ все еще могут оставаться в городе.

Освобождение города произошло благодаря тому, что ВС РФ усовершенствовали свою тактику. Об этом рассказал украинский офицер, передает МК.RU.

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Жители Авдеевки были рады встретиться с российскими солдатами. Минобороны РФ показало видео, как бойцы ВС РФ впервые общаются с горожанами после освобождения населенного пункта. «Было очень страшно. Мы же в подвалах живем. А тут смотрю, красные ленточки, даже глазам своим не поверили. Мы очень рады, что вы пришли, очень рады!» — заявила местная жительница Татьяна. Ее слова приводит Пятый канал со ссылкой на Минобороны. Она отметила, что после освобождения города горожане смогли наконец-то выйти на улицы. Им также удалось пополнить запасы воды, которая в Авдеевке в большом дефиците. Также жители рассказали, что благодаря продвижению ВС РФ армия Украины не успела взорвать большинство уцелевших зданий. Авдеевка была освобождена 17 февраля. У Украины было 10 лет, чтобы выстроить оборону города. Поэтому на разминирование уйдут месяцы, отмечал советник главы ДНР Ян Гагин. Он также рассказал, что некоторые солдаты ВСУ все еще могут оставаться в городе. Освобождение города произошло благодаря тому, что ВС РФ усовершенствовали свою тактику. Об этом рассказал украинский офицер, передает МК.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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