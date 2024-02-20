Минобороны РФ раскрыло, как встретили российских солдат в Авдеевке. Видео

Минобороны: жители Авдеевки были рады встретить ВС РФ

20 февраля 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Авдеевка была освобождена 17 февраля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Авдеевки были рады встретиться с российскими солдатами. Минобороны РФ показало видео, как бойцы ВС РФ впервые общаются с горожанами после освобождения населенного пункта. «Было очень страшно. Мы же в подвалах живем. А тут смотрю, красные ленточки, даже глазам своим не поверили. Мы очень рады, что вы пришли, очень рады!» — заявила местная жительница Татьяна. Ее слова приводит Пятый канал со ссылкой на Минобороны. Она отметила, что после освобождения города горожане смогли наконец-то выйти на улицы. Им также удалось пополнить запасы воды, которая в Авдеевке в большом дефиците. Также жители рассказали, что благодаря продвижению ВС РФ армия Украины не успела взорвать большинство уцелевших зданий. Авдеевка была освобождена 17 февраля. У Украины было 10 лет, чтобы выстроить оборону города. Поэтому на разминирование уйдут месяцы, отмечал советник главы ДНР Ян Гагин. Он также рассказал, что некоторые солдаты ВСУ все еще могут оставаться в городе. Освобождение города произошло благодаря тому, что ВС РФ усовершенствовали свою тактику. Об этом рассказал украинский офицер, передает МК.RU .

Жители Авдеевки были рады встретиться с российскими солдатами. Минобороны РФ показало видео, как бойцы ВС РФ впервые общаются с горожанами после освобождения населенного пункта. «Было очень страшно. Мы же в подвалах живем. А тут смотрю, красные ленточки, даже глазам своим не поверили. Мы очень рады, что вы пришли, очень рады!» — заявила местная жительница Татьяна. Ее слова приводит Пятый канал со ссылкой на Минобороны. Она отметила, что после освобождения города горожане смогли наконец-то выйти на улицы. Им также удалось пополнить запасы воды, которая в Авдеевке в большом дефиците. Также жители рассказали, что благодаря продвижению ВС РФ армия Украины не успела взорвать большинство уцелевших зданий. Авдеевка была освобождена 17 февраля. У Украины было 10 лет, чтобы выстроить оборону города. Поэтому на разминирование уйдут месяцы, отмечал советник главы ДНР Ян Гагин. Он также рассказал, что некоторые солдаты ВСУ все еще могут оставаться в городе. Освобождение города произошло благодаря тому, что ВС РФ усовершенствовали свою тактику. Об этом рассказал украинский офицер, передает МК.RU.