Идея создания эффективной линии обороны, которая остановила контрнаступление ВСУ, принадлежит лично президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Идея создания линии обороны, которая остановила контрнаступление ВСУ, принадлежит Путину», — передает слова Шойгу телеканал «Звезда». Он добавил, что весь процесс был тщательно проконтролирован главой государства. Благодаря этой линии обороны украинской армии не удалось прорваться даже до первой линии, не говоря уже о двух следующих, заключил министр обороны.
Известно, что успешная оборона РФ заставила НАТО изменить свою стратегию. Российские оборонительные сооружения на востоке и юге Украины стали самыми протяженными в Европе со Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, также ускорил строительство оборонных сооружений, а Польша приступила к возведению сооружений и укрытий. Латвия, Эстония и Литва также создали «линию обороны».
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