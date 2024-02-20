В Белом доме отреагировали на задержание женщины в Екатеринбурге за помощь ВСУ

США хотят получить доступ к женщине, задержанной в Екатеринбурге за помощь ВСУ

21 февраля 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

В Белом доме призвали граждан США покинуть территорию РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ Администрация США пытается получить консульский доступ к Ксении Хаваной (Карелина), арестованной в Екатеринбурге за госизмену. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Нам известно об аресте гражданки РФ и США, и мы пытаемся получить больше информации и обеспечить консульский доступ к ней», — сказал Кирби на онлайн-брифинге для журналистов. Он отметил, что Вашингтон не собирается предоставлять больше информации о Хаване. Кроме того, Кирби посоветовал гражданам Соединенных Штатов покинуть территорию России. «Если вы гражданин США, у вас есть американский паспорт и вы не ездили в Россию, но собираетесь поехать, то мы настоятельно рекомендуем вам не делать этого», — подытожил он. Сотрудники ФСБ задержали жительницу Лос-Анджелеса, которая собирала деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Женщина имеет двойной гражданство. В отношении задержанной возбуждено дело о госизмене. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Полная информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.

Администрация США пытается получить консульский доступ к Ксении Хаваной (Карелина), арестованной в Екатеринбурге за госизмену. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Нам известно об аресте гражданки РФ и США, и мы пытаемся получить больше информации и обеспечить консульский доступ к ней», — сказал Кирби на онлайн-брифинге для журналистов. Он отметил, что Вашингтон не собирается предоставлять больше информации о Хаване. Кроме того, Кирби посоветовал гражданам Соединенных Штатов покинуть территорию России. «Если вы гражданин США, у вас есть американский паспорт и вы не ездили в Россию, но собираетесь поехать, то мы настоятельно рекомендуем вам не делать этого», — подытожил он. Сотрудники ФСБ задержали жительницу Лос-Анджелеса, которая собирала деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Женщина имеет двойной гражданство. В отношении задержанной возбуждено дело о госизмене. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Полная информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.