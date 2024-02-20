20 февраля 2024

В Белом доме отреагировали на задержание женщины в Екатеринбурге за помощь ВСУ

США хотят получить доступ к женщине, задержанной в Екатеринбурге за помощь ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В Белом доме призвали граждан США покинуть территорию РФ Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Администрация США пытается получить консульский доступ к Ксении Хаваной (Карелина), арестованной в Екатеринбурге за госизмену. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Нам известно об аресте гражданки РФ и США, и мы пытаемся получить больше информации и обеспечить консульский доступ к ней», — сказал Кирби на онлайн-брифинге для журналистов. Он отметил, что Вашингтон не собирается предоставлять больше информации о Хаване.

Кроме того, Кирби посоветовал гражданам Соединенных Штатов покинуть территорию России. «Если вы гражданин США, у вас есть американский паспорт и вы не ездили в Россию, но собираетесь поехать, то мы настоятельно рекомендуем вам не делать этого», — подытожил он.

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Лос-Анджелеса, которая собирала деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Женщина имеет двойной гражданство. В отношении задержанной возбуждено дело о госизмене. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Полная информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.

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Администрация США пытается получить консульский доступ к Ксении Хаваной (Карелина), арестованной в Екатеринбурге за госизмену. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Нам известно об аресте гражданки РФ и США, и мы пытаемся получить больше информации и обеспечить консульский доступ к ней», — сказал Кирби на онлайн-брифинге для журналистов. Он отметил, что Вашингтон не собирается предоставлять больше информации о Хаване. Кроме того, Кирби посоветовал гражданам Соединенных Штатов покинуть территорию России. «Если вы гражданин США, у вас есть американский паспорт и вы не ездили в Россию, но собираетесь поехать, то мы настоятельно рекомендуем вам не делать этого», — подытожил он. Сотрудники ФСБ задержали жительницу Лос-Анджелеса, которая собирала деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Женщина имеет двойной гражданство. В отношении задержанной возбуждено дело о госизмене. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Полная информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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