Путин провел совещание по капитальному ремонту школ: главные заявления президента

По поручению Путина в школах РФ создадут современное пространство при капремонте

21 февраля 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин принял участие в совещании по программе капитального ремонта школ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В российских школах при проведении капремонта необходимо обращать внимание на формирование комфортной среды для обучающихся. Эту и другие темы озвучил президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации целевой программы капитального ремонта образовательных организаций. URA.RU приводит основные заявления лидера страны. Формирование современной образовательной среды в школах В ходе капремонта школ необходимо не только обновлять инженерные системы, фасады зданий и благоустраивать территорию. Упор должен делаться на создание современного школьного пространства для юных граждан, отметил Путин. По его словам, главное не количество отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий. Программа должна быть реализована во всех регионах, городах и селах. Лидер РФ уверен, формирование современной среды поможет школьникам в учебе и замотивирует на получение новых знаний. Безопасность школьников Повышенное внимание должно уделяться безопасности учеников. Все организации должны быть оснащены экстренной связью с полицией. Президент назначил ответственными за выполнение этого поручения глав регионов и правительство РФ. Сейчас нужно настроить безопасную пропускную систему с соответствующими условиями для обслуживания и работы специалистов, добавил он. Высокоскоростной интернет — российским школам Во всех школах страны должен появиться высокоскоростной интернет, который поддерживает современные программы и цифровые продукты. Работа ответственных ведомств и министерств в этом направлении должна завершиться в кратчайшие сроки, сказал Путин. Как привлечь молодых педагогов Глава государства поручил правительству РФ и муниципалитетам подготовить конкретные решения по привлечению в школы молодых специалистов. Необходимо продумать дополнительные стимулы, чтобы выпускники вузов приходили работать в школу и видели перспективы для карьерного роста и профессионального развития, отметил Путин. Необходимо с первого курса увеличить предметную и практическую составляющую обучения, чтобы будущие учителя могли преподавать свой предмет с опорой на новые технологии. Продление программы капремонта школ до 2030 Путин пообещал обсудить продление программы по капремонту школ до 2030. По данным Минпросвещения РФ, нуждаемость организаций в капремонте оказалась выше первоначальных расчетов. После 2026 года комплексный ремонт потребуется 11 тысячам зданий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В российских школах при проведении капремонта необходимо обращать внимание на формирование комфортной среды для обучающихся. Эту и другие темы озвучил президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации целевой программы капитального ремонта образовательных организаций. URA.RU приводит основные заявления лидера страны. В ходе капремонта школ необходимо не только обновлять инженерные системы, фасады зданий и благоустраивать территорию. Упор должен делаться на создание современного школьного пространства для юных граждан, отметил Путин. По его словам, главное не количество отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий. Программа должна быть реализована во всех регионах, городах и селах. Лидер РФ уверен, формирование современной среды поможет школьникам в учебе и замотивирует на получение новых знаний. Повышенное внимание должно уделяться безопасности учеников. Все организации должны быть оснащены экстренной связью с полицией. Президент назначил ответственными за выполнение этого поручения глав регионов и правительство РФ. Сейчас нужно настроить безопасную пропускную систему с соответствующими условиями для обслуживания и работы специалистов, добавил он. Во всех школах страны должен появиться высокоскоростной интернет, который поддерживает современные программы и цифровые продукты. Работа ответственных ведомств и министерств в этом направлении должна завершиться в кратчайшие сроки, сказал Путин. Глава государства поручил правительству РФ и муниципалитетам подготовить конкретные решения по привлечению в школы молодых специалистов. Необходимо продумать дополнительные стимулы, чтобы выпускники вузов приходили работать в школу и видели перспективы для карьерного роста и профессионального развития, отметил Путин. Необходимо с первого курса увеличить предметную и практическую составляющую обучения, чтобы будущие учителя могли преподавать свой предмет с опорой на новые технологии. Путин пообещал обсудить продление программы по капремонту школ до 2030. По данным Минпросвещения РФ, нуждаемость организаций в капремонте оказалась выше первоначальных расчетов. После 2026 года комплексный ремонт потребуется 11 тысячам зданий.