Пентагон предположил, какие последствия ждут Украину без помощи США

Пентагон: без помощи США Киеву придется решить, какие города удерживать

21 февраля 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Без помощи США Киев останется перед выбором Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине без помощи Соединенных Штатов придется решать, какие города получится удержать. Об этом сообщил заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. «Мы не сможем предоставлять эти критические значимые PDA-пакеты и Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать», — сказала Сингх журналистам на брифинге. Также она призвала палату представителей утвердить законопроект конгрессменов на выделение 66 млрд долларов, которые выделят на помощь Украине. Кроме того, выделяемые средства направлены на оборонные нужды Израиля и Тайваня. За поддержку инициативы выступили 10 членов Палаты представителей Конгресса — по пять человек от Республиканской и Демократической партий, передает MK.RU .

Украине без помощи Соединенных Штатов придется решать, какие города получится удержать. Об этом сообщил заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. «Мы не сможем предоставлять эти критические значимые PDA-пакеты и Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать», — сказала Сингх журналистам на брифинге. Также она призвала палату представителей утвердить законопроект конгрессменов на выделение 66 млрд долларов, которые выделят на помощь Украине. Кроме того, выделяемые средства направлены на оборонные нужды Израиля и Тайваня. За поддержку инициативы выступили 10 членов Палаты представителей Конгресса — по пять человек от Республиканской и Демократической партий, передает MK.RU.