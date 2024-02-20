Боррель: ЕС готов принять Грузию, но для этого нужны реформы

21 февраля 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

Боррель упрекает власти Грузии в подыгрывании Москве, пишет издание Mtavari Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Евросоюз готов принять в свои ряды Грузию, но ей для этого необходимо провести ряд реформ. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Дверь Европейского союза открыта, вы должны пройти через эту открытую дверь, а проход через эту дверь, как всем известно, — это процесс, основанный на заслугах, нужно провести реформы», — приводит слова Борреля в беседе с новым грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Брюсселе грузинское издание Mtavari. По словам европейского дипломата, Тбилиси необходимо снизить политическое давления внутри страны, а также бороться с антизападной риторикой. По мнению Борреля, Грузию ждет в этом году настоящее испытание, так как там пройдут парламентские выборы. Поэтому он предложил провести ряд реформ избирательного законодательства. Кроме того, евродипломат ратовал за улучшение отношений между Украиной и Грузией, упрекая действующую власть в подыгрывании Москве. Грузия получила статус кандидата в ЕС в декабре прошлого года. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от Европейского союза принять страну в свой состав, напоминает МК.RU . По словам лидера Грузии, вступление ее страны в ЕС поможет «остановить Россию».

Евросоюз готов принять в свои ряды Грузию, но ей для этого необходимо провести ряд реформ. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Дверь Европейского союза открыта, вы должны пройти через эту открытую дверь, а проход через эту дверь, как всем известно, — это процесс, основанный на заслугах, нужно провести реформы», — приводит слова Борреля в беседе с новым грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Брюсселе грузинское издание Mtavari. По словам европейского дипломата, Тбилиси необходимо снизить политическое давления внутри страны, а также бороться с антизападной риторикой. По мнению Борреля, Грузию ждет в этом году настоящее испытание, так как там пройдут парламентские выборы. Поэтому он предложил провести ряд реформ избирательного законодательства. Кроме того, евродипломат ратовал за улучшение отношений между Украиной и Грузией, упрекая действующую власть в подыгрывании Москве. Грузия получила статус кандидата в ЕС в декабре прошлого года. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от Европейского союза принять страну в свой состав, напоминает МК.RU. По словам лидера Грузии, вступление ее страны в ЕС поможет «остановить Россию».