20 февраля 2024

В Екатеринбурге отменили авиарейсы в ОАЭ и Казахстан. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, задержка рейса, airbus a321 neo, airbus a321neo, телескопический трап
Причина отмены рейсов не уточняется Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейсы в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты) и Тараз (Казахстан). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет воздушного судна A-320 авиакомпании Air Arabia рейсом G9-882 Екатеринбург — Шарджа 21 февраля в 06:05 — отменен. Также вылет самолета B-737 MAX9 перевозчика Scat Airlines рейсом DV-452 Екатеринбург — Тараз 21 февраля в 04:50 — отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейсов не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

Еще 18 февраля екатеринбуржцы не смогли улететь в Шарджу на рейсе той же авиакомпании. Причина отмены рейса A-320 из уральской столицы также неизвестна.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейсы в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты) и Тараз (Казахстан). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна A-320 авиакомпании Air Arabia рейсом G9-882 Екатеринбург — Шарджа 21 февраля в 06:05 — отменен. Также вылет самолета B-737 MAX9 перевозчика Scat Airlines рейсом DV-452 Екатеринбург — Тараз 21 февраля в 04:50 — отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Еще 18 февраля екатеринбуржцы не смогли улететь в Шарджу на рейсе той же авиакомпании. Причина отмены рейса A-320 из уральской столицы также неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...