В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейсы в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты) и Тараз (Казахстан). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет воздушного судна A-320 авиакомпании Air Arabia рейсом G9-882 Екатеринбург — Шарджа 21 февраля в 06:05 — отменен. Также вылет самолета B-737 MAX9 перевозчика Scat Airlines рейсом DV-452 Екатеринбург — Тараз 21 февраля в 04:50 — отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейсов не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
Еще 18 февраля екатеринбуржцы не смогли улететь в Шарджу на рейсе той же авиакомпании. Причина отмены рейса A-320 из уральской столицы также неизвестна.
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