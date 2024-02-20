Родственникам погибших на СВО упростят получение пенсионных накоплений

Для родственников погибших в ходе специальной военной операции будет упрощен процесс получения пенсионных накоплений, замороженных в пенсионных фондах в 2014 году. Об этом говорится в проекте постановления Минтруда.
«Подать заявление на наследование можно будет в любое время, тогда как сейчас это разрешено лишь в течение шести месяцев со дня смерти близкого», — поясняют содержание текста проекта постановления «Известия». Само заявление должно будет рассматриваться два месяца в сравнении с шестью месяцами по действующему законодательству.
По мнению специалистов Минтруда, сокращение времени подачи заявления упростит процесс получения пенсионных накоплений. Кроме того, это упростит сам процесс получения этих накоплений.
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