20 февраля 2024

Родственникам погибших на СВО упростят получение пенсионных накоплений

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь родственники участника СВО смогут получить выплаты по замороженным счетам в течение 2 месяцев Фото:

Для родственников погибших в ходе специальной военной операции будет упрощен процесс получения пенсионных накоплений, замороженных в пенсионных фондах в 2014 году. Об этом говорится в проекте постановления Минтруда.

«Подать заявление на наследование можно будет в любое время, тогда как сейчас это разрешено лишь в течение шести месяцев со дня смерти близкого», — поясняют содержание текста проекта постановления «Известия». Само заявление должно будет рассматриваться два месяца в сравнении с шестью месяцами по действующему законодательству.

По мнению специалистов Минтруда, сокращение времени подачи заявления упростит процесс получения пенсионных накоплений. Кроме того, это упростит сам процесс получения этих накоплений.

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Для родственников погибших в ходе специальной военной операции будет упрощен процесс получения пенсионных накоплений, замороженных в пенсионных фондах в 2014 году. Об этом говорится в проекте постановления Минтруда. «Подать заявление на наследование можно будет в любое время, тогда как сейчас это разрешено лишь в течение шести месяцев со дня смерти близкого», — поясняют содержание текста проекта постановления «Известия». Само заявление должно будет рассматриваться два месяца в сравнении с шестью месяцами по действующему законодательству. По мнению специалистов Минтруда, сокращение времени подачи заявления упростит процесс получения пенсионных накоплений. Кроме того, это упростит сам процесс получения этих накоплений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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