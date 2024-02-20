Общество РБК: бизнесмен Авдолян решил продать угольный порт Вера в Приморье 21 февраля 2024 в 04:35 Размер текста - 17 + Структуры Альберта Авдоляна решили продать порт Вера (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Структуры, связанные с российским бизнесменом, создателем компании Yota Альбертом Авдоляном, собираются продать крупный угольный порт Вера в Приморском крае. Об этом сообщают источники. «Структуры Альберта Авдоляна готовятся к продаже ООО «Порт «Вера» — оператора одноименного угольного порта в Приморском крае», — пишет РБК со ссылкой на источники. По словам собеседника, компания привлекла Сбербанк в качестве консультанта по готовящейся сделке. Крупный порт Вера расположен на побережье Уссурийского залива в районе мыса Открытый. Предприятие начало работу в конце 2019 года. В 2024 году грузооборот терминала должен вырасти до 9 млн тонн угля. Как говорится в материале, по оценке эксперта Сергея Гришунина, стоимость порта может составить 16—19 млрд рублей. Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников считает, что новыми собственниками порта Вера могут стать владельцы башкирской промышленной группы «Сибантрацит», передает РБК. Другим возможным покупателем порта специалист называет «Сибуглемет», который считает себя единственным независимым производителем коксующихся углей в РФ, не принадлежащим металлургическим компаниям. Создатель компании Yota, ставшей первым LTE-оператором в РФ Авдолян в 2021 году вошел в список 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. В списке он занял 115-е место. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Структуры, связанные с российским бизнесменом, создателем компании Yota Альбертом Авдоляном, собираются продать крупный угольный порт Вера в Приморском крае. Об этом сообщают источники. «Структуры Альберта Авдоляна готовятся к продаже ООО «Порт «Вера» — оператора одноименного угольного порта в Приморском крае», — пишет РБК со ссылкой на источники. По словам собеседника, компания привлекла Сбербанк в качестве консультанта по готовящейся сделке. Крупный порт Вера расположен на побережье Уссурийского залива в районе мыса Открытый. Предприятие начало работу в конце 2019 года. В 2024 году грузооборот терминала должен вырасти до 9 млн тонн угля. Как говорится в материале, по оценке эксперта Сергея Гришунина, стоимость порта может составить 16—19 млрд рублей. Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников считает, что новыми собственниками порта Вера могут стать владельцы башкирской промышленной группы «Сибантрацит», передает РБК. Другим возможным покупателем порта специалист называет «Сибуглемет», который считает себя единственным независимым производителем коксующихся углей в РФ, не принадлежащим металлургическим компаниям. Создатель компании Yota, ставшей первым LTE-оператором в РФ Авдолян в 2021 году вошел в список 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. В списке он занял 115-е место. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям