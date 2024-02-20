20 февраля 2024

Госдума рассмотрит законопроект об установлении Дня участника СВО

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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, автомат калашникова, разведка, штурм, боевые действия, участники сво, передок, передовая
День участника СВО хотят проводить следом за Днем защитника Отечества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России предложили ежегодного отмечать День участника специальной военной операции (СВО). Праздник будет проводиться 24 февраля. Законопроект с этой датой на рассмотрение в Госдуму вынесен фракцией «Справедливая Россия — За правду».

«Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года было принято решение о проведении СВО. Установление памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников спецоперации в истории современной России и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи» — на текст пояснительной записки к проекту закона ссылается ТАСС.

Государство нацелено на всестороннюю помощь и поддержку военнослужащих и их семей. С января этого года Госдума принимает шаги по уравниванию льгот для участников конфликта на Украине.

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В России предложили ежегодного отмечать День участника специальной военной операции (СВО). Праздник будет проводиться 24 февраля. Законопроект с этой датой на рассмотрение в Госдуму вынесен фракцией «Справедливая Россия — За правду». «Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года было принято решение о проведении СВО. Установление памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников спецоперации в истории современной России и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи» — на текст пояснительной записки к проекту закона ссылается ТАСС. Государство нацелено на всестороннюю помощь и поддержку военнослужащих и их семей. С января этого года Госдума принимает шаги по уравниванию льгот для участников конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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