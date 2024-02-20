Армия и оружие Госдума рассмотрит законопроект об установлении Дня участника СВО 21 февраля 2024 в 04:16 Размер текста - 17 + День участника СВО хотят проводить следом за Днем защитника Отечества Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России предложили ежегодного отмечать День участника специальной военной операции (СВО). Праздник будет проводиться 24 февраля. Законопроект с этой датой на рассмотрение в Госдуму вынесен фракцией «Справедливая Россия — За правду». «Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года было принято решение о проведении СВО. Установление памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников спецоперации в истории современной России и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи» — на текст пояснительной записки к проекту закона ссылается ТАСС. Государство нацелено на всестороннюю помощь и поддержку военнослужащих и их семей. С января этого года Госдума принимает шаги по уравниванию льгот для участников конфликта на Украине. В России предложили ежегодного отмечать День участника специальной военной операции (СВО). Праздник будет проводиться 24 февраля. Законопроект с этой датой на рассмотрение в Госдуму вынесен фракцией «Справедливая Россия — За правду». «Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года было принято решение о проведении СВО. Установление памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников спецоперации в истории современной России и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи» — на текст пояснительной записки к проекту закона ссылается ТАСС. Государство нацелено на всестороннюю помощь и поддержку военнослужащих и их семей. С января этого года Госдума принимает шаги по уравниванию льгот для участников конфликта на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям