Госдума рассмотрит законопроект об установлении Дня участника СВО

В России предложили ежегодного отмечать День участника специальной военной операции (СВО). Праздник будет проводиться 24 февраля. Законопроект с этой датой на рассмотрение в Госдуму вынесен фракцией «Справедливая Россия — За правду».
«Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года было принято решение о проведении СВО. Установление памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников спецоперации в истории современной России и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи» — на текст пояснительной записки к проекту закона ссылается ТАСС.
Государство нацелено на всестороннюю помощь и поддержку военнослужащих и их семей. С января этого года Госдума принимает шаги по уравниванию льгот для участников конфликта на Украине.
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