Путин отметил тагильскую школу на совещании

Президент РФ Владимир Путин отметил модернизированную школу № 32 в Нижнем Тагиле на совещании по реализации целевой программы капитального ремонта образовательных организаций. Это учреждение стало одним из объектов, которые президент посетил во время визита в Свердловскую область.
«Совсем недавно посещал одну из школ в Нижнем Тагиле, где в результате капитального ремонта, включая столовую и пищеблок, созданы современные условия для приготовления вкусных, здоровых завтраков и обедов. Это хорошая практика для тиражирования в других школах. Кстати говоря, там и актовый зал сделан», — сказал президент. Его выступление на совещание приводит официальный сайт Кремля.
Ранее URA.RU сообщало о главных темах, которые Владимир Путин озвучил на совещании по программе капитального ремонта школ. Одной из задач, по мнению российского президента, является формирование комфортной среды для обучающихся при проведении капремонта школ.
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