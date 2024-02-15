Что известно о тагильской школе, в которую приехал Путин. Видео

Школу, которую показали Путину, ремонтировали 10 месяцев

15 февраля 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Старейшую школу №32 в Нижнем Тагиле отремонтировали по нацпроекту «Образование», инициированному Путиным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Школа №32 в Нижнем Тагиле стала одним из объектов, которые посетил президент России Владимир Путин во время визита в Свердловскую область. Она является старейшей в городе, которую отремонтировали в рамках президентского нацпроекта «Образование». Открыли школу после реконструкции чуть меньше месяца назад, потратив на нее почти 360 млн рублей. Все, что известно о школе и чем она интересна первым лицам, — в сбойке URA.RU. История Школе 88 лет, ее построили в 1936 году. В 1959 году ей присвоили статус «школа с преподаванием ряда предметов на немецком языке», в 1992-м в учебном плане организации появился английский язык, позднее и французский. В 2002 году учреждение посещал посол Германии Фон Штудниц, а в 2013 году она вошла в ТОП-500 лучших образовательных организаций России, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников. Также учреждение неоднократно признавали лауреатом различных конкурсов и программ по подготовке выпускников, а еще школа внесена во Всероссийский реестр «Книга почета». Сейчас ее ученики занимаются углубленным изучением отдельных предметов. Реконструкция О планах по реконструкции 32-й школы мэр Владислав Пинаев заявил на ее 85-летии — 1 июня 2022 года. Уже в декабре ученики и преподаватели начали паковать вещи, чтобы на время ремонта переехать в другие учреждения. В канун Нового года 32-ю школу закрыли. 18 января 2023-го выбрали подрядчик, а 21 февраля начали сами работы. Сколько потратили На площади более трех тысяч квадратных метров планировалось сделать перепланировку, заменить кровлю, часть стеновых перегородок, конструктивные элементы перекрытий, установить новые оконные блоки и двери, смонтировать современный тепловой узел, системы отопления, водоотведения, пожарно-охранную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. В результате перепланировки на первом этаже должна была появиться столовая на 120 мест, учительская, кабинет врача, библиотека, гардероб, кабинет логопеда, туалет для маломобильных школьников. На втором и третьем этажах — классы для учеников начальной школы, на четвертом — кабинеты иностранных языков и информатики. На покупку нового оборудования и мебели выделили 123,4 миллиона рублей, из них 113,4 млн — из городского бюджета. «На эти средства закуплено оснащение для столовой, пищеблока, медицинского комплекса, новые цифровые лаборатории для занятий физикой, химией и биологией», — рассказывал Пинаев. На саму реконструкцию же по нацпроекту ушло 235 млн. Общие траты, таким образом, составили почти 360 млн рублей. Когда закончили В декабре 2023 года мэрия Нижнего Тагила сообщила, что ремонт завершается. Школа ждала заключения лабораторных исследований по качеству воды, воздуха, на соответствие нормам пожарной безопасности. Торжественное открытие состоялось 22 января. На нем был областной министр образования Юрий Биктуганов. Путин прибыл в Свердловскую область днем 15 февраля. По некоторым данным, из Нижнего Тагила президент отправится в Верхнюю Пышму, где у него пройдет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Все, что известно о визите президента в регион, URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школа №32 в Нижнем Тагиле стала одним из объектов, которые посетил президент России Владимир Путин во время визита в Свердловскую область. Она является старейшей в городе, которую отремонтировали в рамках президентского нацпроекта «Образование». Открыли школу после реконструкции чуть меньше месяца назад, потратив на нее почти 360 млн рублей. Все, что известно о школе и чем она интересна первым лицам, — в сбойке URA.RU. Школе 88 лет, ее построили в 1936 году. В 1959 году ей присвоили статус «школа с преподаванием ряда предметов на немецком языке», в 1992-м в учебном плане организации появился английский язык, позднее и французский. В 2002 году учреждение посещал посол Германии Фон Штудниц, а в 2013 году она вошла в ТОП-500 лучших образовательных организаций России, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников. Также учреждение неоднократно признавали лауреатом различных конкурсов и программ по подготовке выпускников, а еще школа внесена во Всероссийский реестр «Книга почета». Сейчас ее ученики занимаются углубленным изучением отдельных предметов. О планах по реконструкции 32-й школы мэр Владислав Пинаев заявил на ее 85-летии — 1 июня 2022 года. Уже в декабре ученики и преподаватели начали паковать вещи, чтобы на время ремонта переехать в другие учреждения. В канун Нового года 32-ю школу закрыли. 18 января 2023-го выбрали подрядчик, а 21 февраля начали сами работы. На площади более трех тысяч квадратных метров планировалось сделать перепланировку, заменить кровлю, часть стеновых перегородок, конструктивные элементы перекрытий, установить новые оконные блоки и двери, смонтировать современный тепловой узел, системы отопления, водоотведения, пожарно-охранную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. В результате перепланировки на первом этаже должна была появиться столовая на 120 мест, учительская, кабинет врача, библиотека, гардероб, кабинет логопеда, туалет для маломобильных школьников. На втором и третьем этажах — классы для учеников начальной школы, на четвертом — кабинеты иностранных языков и информатики. На покупку нового оборудования и мебели выделили 123,4 миллиона рублей, из них 113,4 млн — из городского бюджета. «На эти средства закуплено оснащение для столовой, пищеблока, медицинского комплекса, новые цифровые лаборатории для занятий физикой, химией и биологией», — рассказывал Пинаев. На саму реконструкцию же по нацпроекту ушло 235 млн. Общие траты, таким образом, составили почти 360 млн рублей. В декабре 2023 года мэрия Нижнего Тагила сообщила, что ремонт завершается. Школа ждала заключения лабораторных исследований по качеству воды, воздуха, на соответствие нормам пожарной безопасности. Торжественное открытие состоялось 22 января. На нем был областной министр образования Юрий Биктуганов. Путин прибыл в Свердловскую область днем 15 февраля. По некоторым данным, из Нижнего Тагила президент отправится в Верхнюю Пышму, где у него пройдет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Все, что известно о визите президента в регион, URA.RU собирает в онлайн-трансляции.