20 февраля 2024

Спрос на изучение китайского языка среди челябинцев вырос на 150% за месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Онлайн-курсы при изучении иностранных языков предпочитают 50% челябинцев Фото:

В Челябинской области спрос на репетиторов по китайскому языку в феврале вырос на 150%. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги», китайский язык стал вторым по популярности в регионе.

«Спрос на китайский язык в этом месяце составил 150%. Традиционно английский язык — самый популярный: почти каждый третий (34%) респондент планирует его изучать в этом году. На втором месте — китайский язык (7%)», — сообщили URA.RU в «Авито Услугах».

В 2024 году 53% челябинцев планируют начать учить минимум один иностранный язык. Спрос на английский при этом увеличился на 183%. В топ по региону также вошли немецкий (5%), итальянский и французский (по 4%), испанский (3%) языки. Кроме того, с января запросов на репетиторов по языкам стало на 149% больше.

Главной целью челябинцев стало личное развитие — 72% опрошенных указали его как причину изучения языков. Для путешествий языки учат 23% респондентов, для общения с иностранцами — 18%, а для работы — 15%. Только 8% челябинцев ищут репетитора для учебы.

За год интерес на услуги педагогов по иностранным языкам вырос на 7%. Спрос на французский увеличился в полтора раза, на немецкий — на 20%, испанский — 14%.

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В Челябинской области спрос на репетиторов по китайскому языку в феврале вырос на 150%. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги», китайский язык стал вторым по популярности в регионе. «Спрос на китайский язык в этом месяце составил 150%. Традиционно английский язык — самый популярный: почти каждый третий (34%) респондент планирует его изучать в этом году. На втором месте — китайский язык (7%)», — сообщили URA.RU в «Авито Услугах». В 2024 году 53% челябинцев планируют начать учить минимум один иностранный язык. Спрос на английский при этом увеличился на 183%. В топ по региону также вошли немецкий (5%), итальянский и французский (по 4%), испанский (3%) языки. Кроме того, с января запросов на репетиторов по языкам стало на 149% больше. Главной целью челябинцев стало личное развитие — 72% опрошенных указали его как причину изучения языков. Для путешествий языки учат 23% респондентов, для общения с иностранцами — 18%, а для работы — 15%. Только 8% челябинцев ищут репетитора для учебы. За год интерес на услуги педагогов по иностранным языкам вырос на 7%. Спрос на французский увеличился в полтора раза, на немецкий — на 20%, испанский — 14%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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