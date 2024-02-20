Спрос на изучение китайского языка среди челябинцев вырос на 150% за месяц

21 февраля 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Онлайн-курсы при изучении иностранных языков предпочитают 50% челябинцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области спрос на репетиторов по китайскому языку в феврале вырос на 150%. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги», китайский язык стал вторым по популярности в регионе. «Спрос на китайский язык в этом месяце составил 150%. Традиционно английский язык — самый популярный: почти каждый третий (34%) респондент планирует его изучать в этом году. На втором месте — китайский язык (7%)», — сообщили URA.RU в «Авито Услугах». В 2024 году 53% челябинцев планируют начать учить минимум один иностранный язык. Спрос на английский при этом увеличился на 183%. В топ по региону также вошли немецкий (5%), итальянский и французский (по 4%), испанский (3%) языки. Кроме того, с января запросов на репетиторов по языкам стало на 149% больше. Главной целью челябинцев стало личное развитие — 72% опрошенных указали его как причину изучения языков. Для путешествий языки учат 23% респондентов, для общения с иностранцами — 18%, а для работы — 15%. Только 8% челябинцев ищут репетитора для учебы. За год интерес на услуги педагогов по иностранным языкам вырос на 7%. Спрос на французский увеличился в полтора раза, на немецкий — на 20%, испанский — 14%.

В Челябинской области спрос на репетиторов по китайскому языку в феврале вырос на 150%. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги», китайский язык стал вторым по популярности в регионе. «Спрос на китайский язык в этом месяце составил 150%. Традиционно английский язык — самый популярный: почти каждый третий (34%) респондент планирует его изучать в этом году. На втором месте — китайский язык (7%)», — сообщили URA.RU в «Авито Услугах». В 2024 году 53% челябинцев планируют начать учить минимум один иностранный язык. Спрос на английский при этом увеличился на 183%. В топ по региону также вошли немецкий (5%), итальянский и французский (по 4%), испанский (3%) языки. Кроме того, с января запросов на репетиторов по языкам стало на 149% больше. Главной целью челябинцев стало личное развитие — 72% опрошенных указали его как причину изучения языков. Для путешествий языки учат 23% респондентов, для общения с иностранцами — 18%, а для работы — 15%. Только 8% челябинцев ищут репетитора для учебы. За год интерес на услуги педагогов по иностранным языкам вырос на 7%. Спрос на французский увеличился в полтора раза, на немецкий — на 20%, испанский — 14%.