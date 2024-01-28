В Салехарде за получение взяток будут судить школьного завхоза

В ЯНАО довели до суда дело школьного завхоза, подозреваемого в получении взяток

29 января 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

В Салехарде дело завхоза, которая брала взятки, передали в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В школах Салехарда вскрылась мошенническая схема В Салехарде (ЯНАО) следователи закончили расследование уголовного дела в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части, которую подозревают в регулярном получении взяток при заключении контрактных закупок. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. «По данным следствия, в Салехарде, в период с 2018 по 2022 годы заместитель директора по АХЧ одной из школ, бессрочно исполняя обязанности контрактного управляющего, несла ответственность за закупку товаров для обеспечения нужд школы. С целью победы в торгах руководитель коммерческой организации, предложил систематически передавать ей деньги», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. По данным следствия, женщина неправомерно получила около 500 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Материалы переданы в суд, а руководитель коммерческой организации пока находится под следствием. Мошенническая схема в школах Салехарда по завышению цен на госконтракты вскрылась в августе 2023 года. В коррупции подозреваются замы по АХЧ трех школ Салехарда и предприниматель. Несколько фигурантов дела задержаны, один из них скончался.

В Салехарде (ЯНАО) следователи закончили расследование уголовного дела в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части, которую подозревают в регулярном получении взяток при заключении контрактных закупок. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. «По данным следствия, в Салехарде, в период с 2018 по 2022 годы заместитель директора по АХЧ одной из школ, бессрочно исполняя обязанности контрактного управляющего, несла ответственность за закупку товаров для обеспечения нужд школы. С целью победы в торгах руководитель коммерческой организации, предложил систематически передавать ей деньги», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. По данным следствия, женщина неправомерно получила около 500 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Материалы переданы в суд, а руководитель коммерческой организации пока находится под следствием. Мошенническая схема в школах Салехарда по завышению цен на госконтракты вскрылась в августе 2023 года. В коррупции подозреваются замы по АХЧ трех школ Салехарда и предприниматель. Несколько фигурантов дела задержаны, один из них скончался.