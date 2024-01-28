28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

В Салехарде за получение взяток будут судить школьного завхоза

В ЯНАО довели до суда дело школьного завхоза, подозреваемого в получении взяток
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
В Салехарде дело завхоза, которая брала взятки, передали в суд Фото:
новость из сюжета
В школах Салехарда вскрылась мошенническая схема

В Салехарде (ЯНАО) следователи закончили расследование уголовного дела в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части, которую подозревают в регулярном получении взяток при заключении контрактных закупок. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

«По данным следствия, в Салехарде, в период с 2018 по 2022 годы заместитель директора по АХЧ одной из школ, бессрочно исполняя обязанности контрактного управляющего, несла ответственность за закупку товаров для обеспечения нужд школы. С целью победы в торгах руководитель коммерческой организации, предложил систематически передавать ей деньги», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

По данным следствия, женщина неправомерно получила около 500 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Материалы переданы в суд, а руководитель коммерческой организации пока находится под следствием.

Мошенническая схема в школах Салехарда по завышению цен на госконтракты вскрылась в августе 2023 года. В коррупции подозреваются замы по АХЧ трех школ Салехарда и предприниматель. Несколько фигурантов дела задержаны, один из них скончался.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) следователи закончили расследование уголовного дела в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части, которую подозревают в регулярном получении взяток при заключении контрактных закупок. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. «По данным следствия, в Салехарде, в период с 2018 по 2022 годы заместитель директора по АХЧ одной из школ, бессрочно исполняя обязанности контрактного управляющего, несла ответственность за закупку товаров для обеспечения нужд школы. С целью победы в торгах руководитель коммерческой организации, предложил систематически передавать ей деньги», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. По данным следствия, женщина неправомерно получила около 500 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Материалы переданы в суд, а руководитель коммерческой организации пока находится под следствием. Мошенническая схема в школах Салехарда по завышению цен на госконтракты вскрылась в августе 2023 года. В коррупции подозреваются замы по АХЧ трех школ Салехарда и предприниматель. Несколько фигурантов дела задержаны, один из них скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...