20 февраля 2024

В Тюмени опровергли информацию о сносе автовокзала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автовокзал. Тюмень, автовокзал, автовокзал тюмень
Здание автовокзала планируют реконструировать Фото:

В Тюмени в ближайшее время не планируют сносить здание автовокзала на улице Пермякова, его будут делать комфортнее для пассажиров. Об этом URA.RU сообщил директор ГБУ «Объединение автовокзалов и автостанций» Тюменской области Артем Антипин. Ранее сообщалось, что здание автовокзала будут сносить.

«О переносе тюменского автовокзала речи в настоящий момент не идет. Напротив, мы стараемся сделать пребывание пассажиров более комфортным. Уже ведется проектирование реконструкции входной группы и помещений автовокзала», — прокомментировал Антипин.

Он добавил, что планируется реконструкция перрона. Также на автовокзале работают над повышением безопасности пассажиров, в том числе с применением интеллектуальных видеосистем.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени новый автовокзал построят в районе Антипино, а старое здание снесут. По словам городской администрации, туалеты в здании на Пермякова не смогут отремонтировать, так как проект реконструкции не прошел госэкспертизу.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в ближайшее время не планируют сносить здание автовокзала на улице Пермякова, его будут делать комфортнее для пассажиров. Об этом URA.RU сообщил директор ГБУ «Объединение автовокзалов и автостанций» Тюменской области Артем Антипин. Ранее сообщалось, что здание автовокзала будут сносить. «О переносе тюменского автовокзала речи в настоящий момент не идет. Напротив, мы стараемся сделать пребывание пассажиров более комфортным. Уже ведется проектирование реконструкции входной группы и помещений автовокзала», — прокомментировал Антипин. Он добавил, что планируется реконструкция перрона. Также на автовокзале работают над повышением безопасности пассажиров, в том числе с применением интеллектуальных видеосистем. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени новый автовокзал построят в районе Антипино, а старое здание снесут. По словам городской администрации, туалеты в здании на Пермякова не смогут отремонтировать, так как проект реконструкции не прошел госэкспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...