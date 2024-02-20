В Тюмени опровергли информацию о сносе автовокзала

Здание автовокзала планируют реконструировать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в ближайшее время не планируют сносить здание автовокзала на улице Пермякова, его будут делать комфортнее для пассажиров. Об этом URA.RU сообщил директор ГБУ «Объединение автовокзалов и автостанций» Тюменской области Артем Антипин. Ранее сообщалось, что здание автовокзала будут сносить.

«О переносе тюменского автовокзала речи в настоящий момент не идет. Напротив, мы стараемся сделать пребывание пассажиров более комфортным. Уже ведется проектирование реконструкции входной группы и помещений автовокзала», — прокомментировал Антипин.

Он добавил, что планируется реконструкция перрона. Также на автовокзале работают над повышением безопасности пассажиров, в том числе с применением интеллектуальных видеосистем.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени новый автовокзал построят в районе Антипино, а старое здание снесут. По словам городской администрации, туалеты в здании на Пермякова не смогут отремонтировать, так как проект реконструкции не прошел госэкспертизу.