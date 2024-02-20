В Тюмени планируют снести старое здание автовокзала

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Автовокзал. Тюмень, автовокзал, пассажиры в ожидании, автовокзал тюмень
В районе Антипино построят новый автовокзал Фото:

В Тюмени снесут здание автовокзала на улице Пермякова, 9, которое было построено в 1974 году. Об этом сообщили в городской администрации.

«В соответствии с Генеральным планом автовокзал, расположенный в границах Гилевского планировочного района, то есть существующий автовокзал, обозначен как планируемый к ликвидации», — рассказали власти редакции 72.RU. Новый автовокзал планируют построить в районе Антипино.

Пока точной даты сноса старого здания нет, а также нет информации о периоде строительства нового. По словам городской администрации, даже туалеты в здании автовокзала не смогут отремонтировать. Это связано с тем, что проект на реконструкцию санузлов не прошел государственную экспертизу.

Городская администрация сообщала, что в городе хотят снести жилые здания в районе Дома Обороны из-за комплексного развития территории. В числе зданий, которые могут появиться в указанном районе — многоэтажки, спортивные объекты, школа, детский сад. Также мэр города Руслан Кухарук рассказал, что вообще планируется снести 132 дома на инвестиционно привлекательных площадках.

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В Тюмени снесут здание автовокзала на улице Пермякова, 9, которое было построено в 1974 году. Об этом сообщили в городской администрации. «В соответствии с Генеральным планом автовокзал, расположенный в границах Гилевского планировочного района, то есть существующий автовокзал, обозначен как планируемый к ликвидации», — рассказали власти редакции 72.RU. Новый автовокзал планируют построить в районе Антипино. Пока точной даты сноса старого здания нет, а также нет информации о периоде строительства нового. По словам городской администрации, даже туалеты в здании автовокзала не смогут отремонтировать. Это связано с тем, что проект на реконструкцию санузлов не прошел государственную экспертизу. Городская администрация сообщала, что в городе хотят снести жилые здания в районе Дома Обороны из-за комплексного развития территории. В числе зданий, которые могут появиться в указанном районе — многоэтажки, спортивные объекты, школа, детский сад. Также мэр города Руслан Кухарук рассказал, что вообще планируется снести 132 дома на инвестиционно привлекательных площадках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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